Rekord: 239 Drohnen in einer Nacht abgeschossen – Massenangriff

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Rekord: 239 Drohnen in einer Nacht abgeschossen – Massenangriff

Russische Regionen wurden in der Nacht vom 30. auf den 31. August Ziel eines großflächigen und massiven Drohnenangriffs. Laut einer offiziellen Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums gelang es den Luftabwehrsystemen (PVO) des Landes, über Nacht eine Rekordzahl an unbemannten Fluggeräten zu neutralisieren.

Der offizielle Bericht gab bekannt, dass im 12-Stunden-Zeitraum von 20:00 Uhr am 30. August bis 08:00 Uhr am 31. August insgesamt 239 Drohnen vom Flugzeugtyp abgefangen und zerstört wurden.

Über 15 Regionen im Visier: Wo wurden die Drohnen abgeschossen?

Nach Angaben des Militärs war die Geografie des Angriffs sehr umfangreich. Die unbemannten Fluggeräte wurden über den Gebieten folgender Regionen zerstört:

  • Grenz- und Zentralregionen: Belgorod, Brjansk, Woronesch, Kaluga, Kursk, Lipezk, Orjol sowie die Region Tula;

  • Süd- und Wolgaregionen: Regionen Rostow, Samara, Saratow, Tambow und die Region Krasnodar;

  • Hauptstadt und Seegebiet: Region Moskau, Republik Krim sowie über dem Schwarzen Meer.

Was geschah in der Region Rostow?

Zur Situation in der Region Rostow, die einen der Hauptschläge des Angriffs abbekam, gab der Gouverneur der Region, Juri Sljusar, am Morgen eine offizielle Stellungnahme ab:

  • Über 30 UAVs: Über 30 unbemannte Fluggeräte wurden von den Luftabwehrkräften am Himmel der Region abgeschossen;

  • Gefahr in 6 Bezirken: Nach Angaben des Gouverneurs wurden die Neutralisierungsmaßnahmen in 6 Hauptbezirken der Region durchgeführt — in den Bezirken Tschertkowo, Scholochow, Tarasowski, Millerowo, Werchnedonski und Bokowski.

RusslandUkraineDrohnenLuftabwehrKonflikt
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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