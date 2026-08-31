Deutschland steht vor einer der gefährlichsten und dramatischsten politischen Prüfungen seiner Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein prominenter globaler Politico -Analyst und britischer Kolumnist John Kampfner schreibt, dass der Aufstieg der Partei „Alternative für Deutschland“ (AfD) bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt das ganze Land, die Europäische Union und das globale politische Gleichgewicht erschüttern könnte.

Analysten halten es für sehr wahrscheinlich, dass die AfD infolge dieser Wahlen eine Koalition mit der linken Partei „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) eingehen könnte, um eine Regionalregierung zu bilden.

„Eine Krise, wie man sie seit Jahrzehnten nicht gesehen hat“: Was beunruhigt Europa?

Die im September erwarteten politischen Prozesse und ihre potenziellen Risiken sind wie folgt:

Geografie der Wahlen: Neben Sachsen-Anhalt zeigt die AfD auch in Mecklenburg-Vorpommern starke Positionen, während in Berlin linke Kräfte führen;

Zerfall der Zentralregierung: Kampfner betont, dass solche Ergebnisse in den kommenden Wochen oder Monaten zu einer tiefen Krise der aktuellen deutschen Regierung führen, das Regierungssystem stören und das auf Stabilität bedachte Land in Aufruhr versetzen könnten;

Wirtschaftsfaktor: In einer Zeit, in der die Industrie und Wirtschaft des Landes schwächeln, bereitet die zunehmende politische Instabilität auch den Führungskräften in Brüssel und London große Sorgen.

Putin, Trump und die Frage der Sanktionen gegen Russland

Diese Wahlen sind zu einem Scheideweg geworden, nicht nur für die deutsche Innenpolitik, sondern auch für wichtige geopolitische Zentren:

Unter Beobachtung zweier Führungspersönlichkeiten: Der Analyst glaubt, dass die Ergebnisse dieser Wahlen mit großem Interesse vom russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verfolgt werden;

Sanktionen und MAGA-Verbindungen: Die AfD kritisiert die aktuelle Politik Deutschlands und fordert offen die Aufhebung der gegen Russland verhängten Sanktionen. Donald Trumps MAGA-Bewegung wiederum kritisiert die Politik der Europäischen Union und baut Verbindungen zur AfD auf.

Ulrich Siegmunds radikale Pläne

Der Spitzenkandidat der Partei in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund , verspricht, bei einem Machtantritt eine Reihe radikaler Entscheidungen umzusetzen: