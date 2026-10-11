Japan schlägt fantastisches Projekt zur Versorgung der Menschheit mit unendlicher Energie vor

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Japan schlägt fantastisches Projekt zur Versorgung der Menschheit mit unendlicher Energie vor

Der japanische Bau- und Ingenieursgigant Shimizu Corporation hat eine der kühnsten und ambitioniertesten Ideen in der Geschichte der Weltraumtechnologie vorgestellt — Luna Ring das Konzept. Dem Projekt zufolge soll ein Ring aus Solarpaneelen errichtet werden, der sich über tausende Kilometer entlang des Mondäquators erstreckt, wobei die erzeugte unendliche saubere elektrische Energie direkt zur Erde übertragen wird.

Dieses technologische Wunderwerk wurde entwickelt, um die Menschheit vollständig von globaler Energieknappheit und ökologischen Problemen zu befreien.

«Luna Ring»: Wie funktioniert die riesige Fabrik im Weltraum?

Obwohl das vorgeschlagene Konzept an Science-Fiction-Filme erinnert, basiert es auf fundierten wissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Grundlagen:

  • Ring entlang des Mondäquators: Da es auf der Mondoberfläche keine Wetterveränderungen, Wolken oder Atmosphäre gibt, ist die Sonneneinstrahlung konstant und ununterbrochen. Die entlang des Äquators platzierten Paneele ermöglichen eine kontinuierliche Energieerzeugung;

  • Theoretische Leistung von 13 000 Terawatt: Nach ersten Berechnungen der Ingenieure der Shimizu Corporation könnte die maximale Leistung des Systems bis zu 13 000 Terawatt erreichen – das ist ein Vielfaches des Energieverbrauchs der gesamten Weltbevölkerung zum heutigen Zeitpunkt;

  • Wie gelangt die Energie zur Erde: Die erzeugte Energie wird drahtlos mittels hochpräziser Mikrowellen (Magnetrons) sowie Laserstrahlen durch den Weltraum zu riesigen Empfangsstationen auf der Erde gesendet.

Wer führt den Bau durch?

Da die Bedingungen auf dem Mond für Menschen gefährlich und extrem schwierig sind, wird der Bauprozess vollständig automatisiert:

  • Ferngesteuerte Roboter: Die gesamte Montage, die Installation der Paneele und der Aufbau der Infrastruktur werden von einer Brigade intelligenter Roboter durchgeführt, die von der Erde aus ferngesteuert werden;

  • Nutzung lokaler Ressourcen: Es ist vorgesehen, Mondboden (Regolith) und die darin enthaltenen Mineralien als Baumaterialien zu verwenden.

Realität oder Wunschdenken?

Hinsichtlich der Zukunft und der Realisierbarkeit des Projekts müssen mehrere wichtige Faktoren berücksichtigt werden:

  • Bisher nur ein Konzept: «Luna Ring» ist derzeit kein bestätigter Plan oder ein bereits begonnenes Bauprojekt, sondern ein wissenschaftliches Konzept für die Zukunft;

  • Komplexe Herausforderungen: Die Umsetzung dieses Systems erfordert Investitionen in Billionenhöhe, eine drastische Senkung der Weltraumtransportkosten sowie den vollständigen Nachweis der technischen und wirtschaftlichen Aspekte der sicheren Energieübertragung.

Dennoch ist diese Initiative der Shimizu Corporation ein klarer Beweis dafür, dass sich die Menschheit darauf vorbereitet, saubere Energie in Zukunft nicht mehr von ihrem eigenen Planeten, sondern aus den Weiten des Weltraums zu beziehen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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