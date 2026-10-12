Gemini AI Plus im Wert von 60 Dollar für Studenten in Usbekistan kostenlos

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Gemini AI Plus im Wert von 60 Dollar für Studenten in Usbekistan kostenlos

Für Studenten aus Usbekistan wurde eine großartige Neuigkeit zur kostenlosen und uneingeschränkten Nutzung von KI-Funktionen bekannt gegeben. Im Rahmen einer offiziellen Partnerschaft zwischen dem Ministerium für digitale Technologien und dem Technologiegiganten Google erhalten Studenten unseres Landes Google Gemini AI Plus ein Jahr lang völlig kostenlos als Premium-Abonnement.

Der Marktwert von 60 US-Dollarfür dieses Jahresabonnement wird über die spezielle Aileaders.uz Plattform bereitgestellt.

Internationale Anerkennung: SheerID unterstützt Usbekistan

Bei der erfolgreichen Umsetzung dieser Initiative spielte die offizielle Partnerplattform von Google zur Verifizierung des internationalen Studentenstatus eine entscheidende Rolle: SheerID Plattform:

  • Offizielle Registrierung: Die SheerID-Plattform hat Usbekistan offiziell in die Liste der unterstützten Länder aufgenommen;

  • Einfache Verifizierung: Dank dieser Entscheidung können usbekische Studenten nun problemlos die von Google festgelegte internationale Verifizierung durchlaufen und ihren Studentenstatus bestätigen.

Welche Vorteile erhalten die Studenten?

Diese Vereinbarung eröffnet jungen Menschen im Hochschulsystem eine neue Ära für wissenschaftliche Forschung, Programmierung und Entwicklungsprozesse:

  • 1 Jahr komplett kostenlos: Jeder verifizierte Student kann das Premium-KI-Tool 12 Monate lang ohne Einschränkungen nutzen;

  • 60 Dollar Ersparnis: Die fortschrittlichen Modelle und Funktionen, die zuvor kostenpflichtig waren, sind nun zu einem kostenlosen Lernwerkzeug für die Jugend der Republik geworden;

  • Bildung und berufliche Entwicklung: Studenten können mit Gemini AI Plus komplexe Programmieraufgaben, die Analyse wissenschaftlicher Artikel und das Erlernen von Fremdsprachen erheblich beschleunigen.

Diese Initiative des Ministeriums für digitale Technologien ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Entwicklung des IT-Sektors im Land, zur Integration junger Menschen in globale Technologien und zur Förderung der modernen digitalen Kompetenz.

Google Gemini AI PlusSheerIDMinisterium für digitale TechnologienAileaders.uzUsbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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