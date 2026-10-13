Kamerasysteme zur Überwachung von Busspuren werden installiert

·59·Technologie
Kamerasysteme zur Überwachung von Busspuren werden installiert

In Taschkent werden spezielle Kameras installiert, um Autofahrer zu identifizieren, die den öffentlichen Nahverkehr behindern. Das neue System ist darauf ausgelegt, Fahrzeuge zu erfassen, die die für Busse reservierte Spur vorschriftswidrig nutzen.

Die ersten Kameras wurden auf einer 6 Kilometer langen Strecke auf beiden Seiten der Farg‘ona yo‘li-Chaussee installiert. Sie erkennen Fahrzeuge, die in die Busspur einfahren, wobei für Verstöße automatisch Bußgelder ausgestellt werden sollen.

Zur Information: In der Zeit von 06:00 bis 23:00 Uhr ist das Befahren der speziellen „A“-Spur für normale Personenkraftwagen untersagt.

Es ist geplant, solche Überwachungskameras in Zukunft auch auf weiteren Hauptstraßen in Taschkent zu installieren.

TaschkentBusspurFarg‘ona yo‘liKamerasBußgeld
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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