Technologie für Apple Vision Pro ermöglicht das Eintauchen in Fotos (Video)
Ein Entwickler hat eine ungewöhnliche Technologie für Apple Vision Pro vorgestellt. Sie verwandelt ein normales iPhone-Foto in einen dreidimensionalen Raum, der es dem Nutzer ermöglicht, in das Bild einzutauchen und die Umgebung zu erkunden. Dies berichtete TechTimes.
In der Demonstration greift der Nutzer das Foto auf dem iPhone-Display mit den Fingern und zieht es zu sich heran. Sobald er die Hand öffnet, erscheint die Szene aus dem Foto im virtuellen Raum. Das Ergebnis ist, dass der Nutzer nicht nur ein einfaches Foto betrachtet, sondern den Eindruck hat, sich mitten darin zu befinden.
Das Projekt wurde von dem Entwickler Bihe Xi erstellt. Es nutzt Apples ML-SHARP-Technologie zur Erstellung einer 3D-Szene aus einem Foto, die Gaussian Splatting-Grafikmethode sowie Funktionen zur Handverfolgung. Einige zusätzliche Objekte, wie etwa Blätter im Bild, wurden mit dem Tool Tripo generiert.
Es ist anzumerken, dass dies keine offiziell von Apple eingeführte Funktion ist, sondern ein experimentelles Projekt eines unabhängigen Entwicklers. Zudem erfolgt die Umwandlung des Fotos in eine 3D-Umgebung vorab; sie geschieht also nicht automatisch während der Übertragung vom iPhone auf die Vision Pro.
Der Autor des Projekts hat es als Open-Source-Lösung bereitgestellt. Die Nutzung erfordert jedoch spezielle technische Konfigurationen sowie ein Vision Pro-Gerät.
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