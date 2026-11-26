Ein Entwickler hat eine ungewöhnliche Technologie für Apple Vision Pro vorgestellt. Sie verwandelt ein normales iPhone-Foto in einen dreidimensionalen Raum, der es dem Nutzer ermöglicht, in das Bild einzutauchen und die Umgebung zu erkunden. Dies berichtete TechTimes.

In der Demonstration greift der Nutzer das Foto auf dem iPhone-Display mit den Fingern und zieht es zu sich heran. Sobald er die Hand öffnet, erscheint die Szene aus dem Foto im virtuellen Raum. Das Ergebnis ist, dass der Nutzer nicht nur ein einfaches Foto betrachtet, sondern den Eindruck hat, sich mitten darin zu befinden.