Der amtierende Schachweltmeister, der Inder Gukesh Dommaraju und der Gewinner des Kandidatenturniers, der usbekische Großmeister Javohir Sindarov setzen ihren Kampf um die Weltmeisterschaft fort, der derzeit mit einem 1:1 Unentschieden steht. Bei der Pressekonferenz zwischen den Partien beantworteten die Schachspieler Fragen zur neuen, beim Turnier in Budapest getesteten 45+30 Zeitkontrolle sowie zur Teamvorbereitung in Genf.

Zwei Ansichten zur 45+30-Zeitkontrolle

Zur 45+30 Zeitkontrolle, bei der jeder Spieler 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug erhält, äußerten sich die beiden Herausforderer wie folgt: