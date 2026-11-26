Gukesh und Sindarov äußern sich zur 45+30-Zeitkontrolle und Vorbereitung
Der amtierende Schachweltmeister, der Inder Gukesh Dommaraju und der Gewinner des Kandidatenturniers, der usbekische Großmeister Javohir Sindarov setzen ihren Kampf um die Weltmeisterschaft fort, der derzeit mit einem 1:1 Unentschieden steht. Bei der Pressekonferenz zwischen den Partien beantworteten die Schachspieler Fragen zur neuen, beim Turnier in Budapest getesteten 45+30 Zeitkontrolle sowie zur Teamvorbereitung in Genf.
Zwei Ansichten zur 45+30-Zeitkontrolle
Zur 45+30 Zeitkontrolle, bei der jeder Spieler 45 Minuten plus 30 Sekunden pro Zug erhält, äußerten sich die beiden Herausforderer wie folgt:
Die Position von Gukesh Dommaraju: Der indische Champion betonte, dass dieses Format eher dem Schnellschach nahekommt, und sagte, dass solche Partien nicht für die klassische Wertungszahl zählen sollten. Als Beweis für seine Meinung führte er die Partie zwischen Praggnanandhaa und Richard Rapport an, in der ein Matt in einem Zug übersehen wurde (Rapport, der mit Weiß spielte,
43.Dg7#setzte mit diesem Zug matt) als Beispiel an.
Javohir SindarovsEinschätzung: Unser Landsmann beschrieb diese Kontrolle als ein Format zwischen Schnellschach und klassischem Schach. Seiner Meinung nach ist dieses System zwar für die Zuschauer interessant, aber zwei Partien an einem Tag zu spielen, erfordert vom Schachspieler sehr viel Kraft – anfangs scheint die Zeit auszureichen, aber sie vergeht schnell. Sindarov fügte hinzu, dass er nach einer persönlichen Spielerfahrung in diesem Format ein genaueres Fazit ziehen werde.
Gukeshs Team in Genf und seine mentale Vorbereitung
Der amtierende Weltmeister sprach auch darüber, wie er den starken Druck in Genf bewältigt und wer seine Helfer sind:
Bereich / Experte
Details und Aufgaben
Trainer
Der bekannte polnische Großmeister Grzegorz Gajewski (Grzegorz Gajewski)
Experte für mentale Vorbereitung
Paddy Upton (Paddy Upton) — arbeitet an der Körpersprache am Brett und der psychologischen Stabilität
Druckabbau
Er reduziert den Stress des Matches, indem er Zeit mit zwei engen Freunden verbringt, die nach Genf gekommen sind
Restliche Teammitglieder
Gukesh gab an, dass er zu einem späteren Zeitpunkt Informationen über die anderen Mitglieder seines Stabs geben werde
Glauben Sie, dass die Verkürzung der Zeitkontrolle im Schach (Formate wie 45+30) die Qualität des Spiels negativ beeinflusst und zu mehr groben Fehlern führt, oder sollte sich das moderne Schach genau in diese Richtung entwickeln?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie die Details dieser interessanten Pressekonferenz sofort mit anderen Schachbegeisterten!
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