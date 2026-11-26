Am 5. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League Manchester Cityspielte zu Hause gegen den italienischen Klub Napoli 2:2 unentschieden. Nach diesem Ergebnis konnten die „Citizens“ in den letzten fünf Pflichtspielen wettbewerbsübergreifend nur einen einzigen Sieg einfahren.

Interne Konflikte in der Kabine und der Verlust des Zusammenhalts der Guardiola-Ära

The Touchline berichtet, dass sich das Klima innerhalb der Mannschaft nach den Berichten über finanzielle Unregelmäßigkeiten rund um den Verein drastisch verschlechtert hat. Laut der Quelle gibt es in der Umkleidekabine ernsthafte Spannungen:

Verlust des Zusammenhalts: Unter den Spielern herrscht nicht mehr die Geschlossenheit und das gegenseitige Vertrauen wie zu Beginn der Ära von Pep Guardiola.

Abschiedsgedanken: Einige Führungsspieler befürchten, dass dem Verein in naher Zukunft ernsthafte Sanktionen und Probleme drohen, und denken über einen Abschied nach.

Die aktuelle Situation und die wichtigsten Statistiken von Manchester City in dieser Saison

Kennzahlen Details und Statistiken Ergebnis 5. Spieltag UCL Manchester City 2:2 Napoli Statistik der letzten 5 Spiele Wettbewerbsübergreifend nur 1 Sieg Aktueller Tabellenplatz in der Premier League 3. Platz (22 Punkte nach 11 Spieltagen) Rückstand auf den Tabellenführer Auf den Erstplatzierten 6 Punkte Rückstand auf Arsenal Hauptproblem intern Spannungen in der Kabine aufgrund drohender finanzieller Sanktionen

Was glauben Sie, ist die Krise bei Manchester City nur ein vorübergehendes Tief oder führen die finanziellen Skandale zum Ende einer Ära?

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