Ehemalige xAI-Mitarbeiter starten KI-Startup zur Vorhersage der Zukunft
Drei ehemalige Mitgründer von Elon Musks xAI haben das Startup Epochal gegründet, um KI-Technologien zu entwickeln, die bei der Vorhersage zukünftiger Ereignisse helfen sollen. Das erste Produkt des Unternehmens ermöglicht es KI-Agenten, Prognosen auf Basis historischer Internet-Archivdaten zu erstellen. Dies berichtete Bloomberg.
Das von Epochal entwickelte System namens Time Portal ermöglicht es der KI, den Zustand des Internets zu einem bestimmten Datum zu rekonstruieren. Mit anderen Worten: KI-Agenten können einen Tag in der Vergangenheit wählen und genau die Websites und Informationen sehen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar waren. Informationen über spätere Ereignisse werden dabei ausgeblendet.
Das Unternehmen nennt diese Technologie ein „Zeitportal“. Das Hauptziel besteht darin, die KI darin zu schulen, vergangene Ereignisse zu analysieren und auf Basis der damals verfügbaren Daten zukünftige Ergebnisse vorherzusagen. Einem KI-Agenten könnten beispielsweise Daten zur wirtschaftlichen oder politischen Lage an einem bestimmten Datum gegeben werden, mit der Aufgabe, den weiteren Verlauf zu prognostizieren.
Laut den Vertretern von Epochal werden heutige KI-Modelle auf Basis von Internetdaten trainiert. Sie haben jedoch oft Zugriff auf Informationen über den Ausgang vergangener Ereignisse. Time Portal zielt darauf ab, KI-Agenten darin zu schulen, Entscheidungen zu treffen und Vorhersagen zu treffen, wenn der Ausgang eines Ereignisses noch nicht bekannt ist.
Das neue Startup wurde von Guodong Zhang, Zihang Dai und Manuel Kroiss gegründet. Sie gehörten zu den Mitgründern von xAI und verließen das Unternehmen im Februar 2026, nachdem es mit SpaceX fusioniert war.
Dem Team von Epochal haben sich auch ehemalige Experten angeschlossen, die bei xAI, OpenAI, Anthropic und Google DeepMind tätig waren.
Laut Bloomberg-Quellen investiert Mitgründer Guodong Zhang 100 Millionen Dollar aus eigenen Mitteln in das Projekt. Ein Unternehmenssprecher lehnte jedoch eine Stellungnahme zur Finanzierung ab.
Bisher hat Epochal noch kein fertiges KI-Modell präsentiert, das die Zukunft präziser als ein Mensch vorhersagen kann. Das erste Produkt des Unternehmens ist darauf ausgelegt, die Prognosefähigkeiten der KI zu entwickeln und zu testen.
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