Drei ehemalige Mitgründer von Elon Musks xAI haben das Startup Epochal gegründet, um KI-Technologien zu entwickeln, die bei der Vorhersage zukünftiger Ereignisse helfen sollen. Das erste Produkt des Unternehmens ermöglicht es KI-Agenten, Prognosen auf Basis historischer Internet-Archivdaten zu erstellen. Dies berichtete Bloomberg.

Das von Epochal entwickelte System namens Time Portal ermöglicht es der KI, den Zustand des Internets zu einem bestimmten Datum zu rekonstruieren. Mit anderen Worten: KI-Agenten können einen Tag in der Vergangenheit wählen und genau die Websites und Informationen sehen, die zu diesem Zeitpunkt verfügbar waren. Informationen über spätere Ereignisse werden dabei ausgeblendet.

Das Unternehmen nennt diese Technologie ein „Zeitportal“. Das Hauptziel besteht darin, die KI darin zu schulen, vergangene Ereignisse zu analysieren und auf Basis der damals verfügbaren Daten zukünftige Ergebnisse vorherzusagen. Einem KI-Agenten könnten beispielsweise Daten zur wirtschaftlichen oder politischen Lage an einem bestimmten Datum gegeben werden, mit der Aufgabe, den weiteren Verlauf zu prognostizieren.