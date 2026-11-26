Das israelische Parlament (Knesset) hat mit Mehrheit einen Gesetzesentwurf abgelehnt, der darauf abzielte, den lauten Gebetsruf über Lautsprecher in Moscheen einzuschränken. Die Debatte über diese Initiative war von einem heftigen Streit unter Beteiligung des Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, geprägt, der schließlich des Plenarsaals verwiesen wurde.

Was sah der Gesetzesentwurf vor?

Das von Abgeordneten der rechtsextremen Partei „Otzma Jehudit“ („Jüdische Stärke“) eingebrachte Dokument sah strenge Anforderungen und Strafmaßnahmen für Moscheen vor:

Zwingende Genehmigung: Moscheen sollten verpflichtet werden, eine spezielle Genehmigung für die Nutzung von Verstärkern und Lautsprechern einzuholen.

Polizeibefugnisse und Bußgelder: Im Falle eines Verstoßes sollte die Polizei das Recht erhalten, Lautsprecher abzuschalten, die Ausrüstung zu beschlagnahmen sowie bis zu 50.000 Schekel (ca. 15.800 US-Dollar) als Geldstrafe zu verhängen.

Wortgefecht in der Knesset und Rauswurf des Ministers