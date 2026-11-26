Israelisches Parlament lehnt Gesetzesentwurf zur Einschränkung des lauten Gebetsrufs ab
Das israelische Parlament (Knesset) hat mit Mehrheit einen Gesetzesentwurf abgelehnt, der darauf abzielte, den lauten Gebetsruf über Lautsprecher in Moscheen einzuschränken. Die Debatte über diese Initiative war von einem heftigen Streit unter Beteiligung des Ministers für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, geprägt, der schließlich des Plenarsaals verwiesen wurde.
Was sah der Gesetzesentwurf vor?
Das von Abgeordneten der rechtsextremen Partei „Otzma Jehudit“ („Jüdische Stärke“) eingebrachte Dokument sah strenge Anforderungen und Strafmaßnahmen für Moscheen vor:
Zwingende Genehmigung: Moscheen sollten verpflichtet werden, eine spezielle Genehmigung für die Nutzung von Verstärkern und Lautsprechern einzuholen.
Polizeibefugnisse und Bußgelder: Im Falle eines Verstoßes sollte die Polizei das Recht erhalten, Lautsprecher abzuschalten, die Ausrüstung zu beschlagnahmen sowie bis zu 50.000 Schekel (ca. 15.800 US-Dollar) als Geldstrafe zu verhängen.
Wortgefecht in der Knesset und Rauswurf des Ministers
Während der Debatte vor der Abstimmung kam es zu einer heftigen Konfrontation zwischen Itamar Ben-Gvir und arabischen Abgeordneten. Der Minister beschuldigte die arabischen Abgeordneten der Unterstützung des Terrorismus und forderte sie auf, das Land gemeinsam mit ihren Familien zu verlassen.
Der stellvertretende Knesset-Sprecher Eytan Ginzburg versuchte, im Saal Ordnung zu schaffen, woraufhin Ben-Gvir ihn als „Idiot“ (Idiot) beleidigte. Als Reaktion darauf ordnete Ginzburg den Rauswurf des Ministers aus dem Plenarsaal an. Beim Verlassen des Saals forderte Ben-Gvir andere Regierungsmitglieder auf, ihm zu folgen.
Abstimmungsergebnisse und politische Reaktionen
Indikatoren
Details und Ergebnisse
Initiator des Entwurfs
Rechtsextreme „Otzma Jehudit“ Partei (Itamar Ben-Gvir)
Gegenstimmen
63 Abgeordnete (Opposition und arabische Parteien)
Stimmen dafür
45 Abgeordnete
Enthaltungen / Nicht teilgenommen
Ultraorthodoxe (Haredim) Die Mehrheit der Abgeordneten dieser Parteien nahm nicht an der Abstimmung teil.
Endgültige Entscheidung
Gesetzesentwurf abgelehnt
Während Ben-Gvir die Initiative als Kampf gegen „akustischen Terrorismus“ bezeichnete, werteten Oppositionsabgeordnete sie als offenen Angriff auf die Religionsfreiheit der muslimischen Minderheit.
Wie wichtig war Ihrer Meinung nach die Ablehnung dieses umstrittenen Gesetzesentwurfs durch das israelische Parlament für den Erhalt der Religionsfreiheit und der inneren Stabilität?
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