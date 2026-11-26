Der ehemalige Trainer des FC Barcelona und von Manchester City Pep Guardiola hat sich zur Möglichkeit einer Rückkehr ins Trainergeschäft geäußert. Der 55-jährige spanische Experte Romario TV betonte in einem Interview mit dem Fernsehsender, dass er mit seiner aktuellen Auszeit zufrieden sei und nicht genau sagen könne, wann er auf den grünen Rasen zurückkehren werde.

„So viele Jahre und Spiele liegen hinter mir“

Laut Guardiola könnte er nur dann zum Trainerberuf zurückkehren, wenn er die innere Leidenschaft und den richtigen Zeitpunkt spürt – und natürlich, wenn ein passendes Angebot vorliegt:

„Ich weiß nicht, wie lange meine Pause dauern wird, aber ich fühle mich derzeit sehr wohl. Ich denke, wenn ich jemals als Trainer zurückkehre, werde ich das nur tun, wenn ich selbst spüre, dass die Zeit reif ist. Natürlich nur, wenn mich jemand verpflichten möchte. Andernfalls ist das auch kein Problem. Schließlich liegen so viele Jahre und Spiele hinter mir.“ — sagte Pep Guardiola.

Wichtige Informationen zum Trainer

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Zur Erinnerung: Pep Guardiola verließ den Posten des Cheftrainers von Manchester City am Ende der letzten Saison nach 10 Jahren erfolgreicher Arbeit.

Welchen Spitzenverein oder welche Nationalmannschaft sollte Pep Guardiola Ihrer Meinung nach nach seiner Pause übernehmen?

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