Die amerikanische Voyager 1 (Voyager 1) Raumsonde hat die Übertragung wissenschaftlicher und technischer Daten zur Erde eingestellt. Obwohl die Funkverbindung zur Sonde aufrechterhalten bleibt, sendet sie statt Daten nur noch ein leeres Signal. Dies berichtete der Nachrichtensender CNN .

Details zur Störung: Das Problem könnte im Bordcomputer liegen

Experten der NASA haben diese Störung am 14. November festgestellt und untersuchen derzeit die genauen Ursachen:

Übertragung eines leeren Signals: CNN zufolge sendet die Raumsonde keine wissenschaftlichen oder technischen Daten mehr, sondern überträgt nur noch ein leeres Trägersignal.

Erste Vermutungen: Derzeit arbeiten Ingenieure daran, die genaue Ursache des Vorfalls zu ermitteln. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte das Problem mit dem Bordcomputer zusammenhängen, der für die Datenerfassung der wissenschaftlichen Instrumente zuständig ist.

Ähnlichkeit mit einer größeren Störung im Jahr 2023

Die aktuellen Probleme bei der Datenübertragung erinnern an eine weitreichende Störung, die am 14. November 2023 auftrat. Ars Technica berichtete damals, dass die Störung durch einen Defekt von etwa 3 Prozent des Speichers im Flugdatensystem verursacht wurde. Aufgrund dieses Fehlers übertrug das Gerät anstelle verständlicher wissenschaftlicher Informationen ein sich wiederholendes Muster aus Einsen und Nullen.

Kennzahlen Details Datum der Störung 14. November (am 24. November von CNN gemeldet) Verbindungsstatus Funkverbindung besteht, aber statt wissenschaftlicher und technischer Daten wird ein leeres Signal empfangen Mögliche Ursache Störung im Bordcomputer, der Daten von wissenschaftlichen Instrumenten sammelt Früherer ähnlicher Vorfall 14. November 2023 (Defekt von ~3 % des Speichers im Flugdatensystem)

Glauben Sie, dass es den NASA-Ingenieuren gelingen wird, die Kommunikation mit Voyager 1, die seit fast einem halben Jahrhundert durch den tiefen Weltraum reist, wieder vollständig herzustellen?

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