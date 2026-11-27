Khaby Lame, einer der berühmtesten TikTok-Creator der Welt, steht nicht nur wegen seiner einzigartigen Videos im Rampenlicht, sondern auch wegen seiner religiösen Ausbildung. Für den 26-jährigen senegalesisch-italienischen Blogger spielt das Studium des Korans eine wichtige Rolle in seinem Leben.

Khaby Lame wurde am 9. März 2000 in Dakar, Senegal, geboren. Als er ein Jahr alt war, zog seine Familie nach Italien, wo er in Chivasso bei Turin aufwuchs.

Im Alter von 14 Jahren schickten ihn seine Eltern auf eine Koranschule im Senegal, wo er eine religiöse Ausbildung erhielt. Einige Quellen berichten sogar, dass Khaby Lame ein Hafiz ist, der den gesamten Koran auswendig gelernt hat.

Nachdem er 2020 aufgrund der Pandemie seinen Job in einer Fabrik verloren hatte, begann er, Videos auf TikTok zu posten. Seine Videos, in denen er auf komplexe Alltagssituationen wortlos, einfach und humorvoll reagiert, gewannen in kürzester Zeit Millionen von Zuschauern.

Heute ist Khaby Lame einer der meistgefolgten TikTok-Creator weltweit. Sein Lebensweg zeigt, dass persönliche Werte und der Glaube auch hinter der Internet-Berühmtheit eine bedeutende Rolle spielen.