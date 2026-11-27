In der Natur gibt es Lebewesen, die niedlich und harmlos aussehen, aber eine Gefahr für den Menschen darstellen können. Eines davon ist die Pelzraupe (Megalopyge opercularis). Aufgrund ihres dichten, weichen Fells ähnelt sie einem kleinen Kätzchen. Man sollte sich jedoch nicht von ihrem Aussehen täuschen lassen.

Diese Raupe gehört zur Ordnung der Schmetterlinge und entwickelt sich zu einem Falter, der als Southern flannel moth bekannt ist. Zwischen den langen, weichen Haaren, die ihren Körper bedecken, verbergen sich gefährliche Giftstacheln.

Wo kommt sie vor?

Megalopyge opercularis ist hauptsächlich im Südosten und im südlichen Zentrum der USA sowie in Teilen Mexikos und Mittelamerikas verbreitet. Usbekistan gehört nicht zum natürlichen Lebensraum dieser Art. Es gibt keine verlässlichen Informationen über ihr natürliches Vorkommen in unserem Land.

Warum ist sie gefährlich?

Zwischen den weichen Haaren der Raupe befinden sich Giftstacheln. Bei einer versehentlichen Berührung dringen diese in die Haut ein und können starke Schmerzen, Brennen, Rötungen und Schwellungen verursachen. In manchen Fällen können sich die Schmerzen auf andere Körperteile ausbreiten, und es können Übelkeit sowie weitere unangenehme Symptome auftreten.

Aus diesem Grund wird empfohlen, das Tier nicht zu berühren und insbesondere Kinder von ihm fernzuhalten.