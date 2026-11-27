Der russische Präsident Wladimir Putin traf sich am 25. November im Kreml mit dem Sultan von Brunei, Hassanal Bolkiah. Ein kurzes Video, das vor dem offiziellen Treffen aufgenommen wurde, sorgte jedoch in den sozialen Medien für großes Aufsehen.

Das Video zeigt, wie einer der Kreml-Wächter einem Kollegen zuzwinkert, woraufhin sich die Türen öffnen. Nutzer interpretieren diese Geste als ein spezielles Signal, das die Ankunft Putins ankündigt.

Das kurze Video verbreitete sich schnell auf Instagram, wurde fast 70 Millionen Mal angesehen und erhielt über 2 Millionen Likes.

Das einfache Augenzwinkern löste zahlreiche humorvolle Kommentare von Internetnutzern aus. Infolgedessen wurde der wenige Sekunden lange Clip vor dem offiziellen Treffen zu einem der meistdiskutierten Videos des Tages.