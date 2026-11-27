In den sozialen Medien verbreitete sich ein Video, das eine ungewöhnliche Methode der Prüfungsaufsicht zeigt. Laut BTV News ist auf den Aufnahmen ein Aufseher zu sehen, der die Studenten in einem großen Prüfungssaal von oben beobachtet.

In dem Video steht ein Mann in einem dunklen Anzug in einem schmalen Bereich zwischen Glaspaneelen über dem Saal, in dem die Studenten sitzen. Mit den Händen auf dem Rücken beobachtet er von der Höhe aus den gesamten Raum.

Die ungewöhnliche Position des Aufsehers während der Prüfung erregte die Aufmerksamkeit der Internetnutzer. Unter dem Video entstanden zahlreiche humorvolle Kommentare und Diskussionen. Während einige Nutzer diese Methode als unerwartete Kontrollmaßnahme bewerteten, reagierten andere mit Humor auf die Situation.