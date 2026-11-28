Nordkorea Führer Kim Jong-un betrat bei einem Konzert mit russischen Künstlern in Pjöngjang überraschend die Bühne. Er schüttelte der russischen Volkskünstlerin Larisa Dolina die Hand und dankte den Künstlern persönlich für das Konzertprogramm.

Am 26. November fand in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ein großes Konzert mit russischen Künstlern statt. Daran nahm auch die russische Volkskünstlerin und berühmte Sängerin Larisa Dolina teil. Dies teilte die russische Botschaft in Nordkorea mit.

In den nach dem Konzert veröffentlichten Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Kim Jong-un die Bühne betritt. Der nordkoreanische Führer schüttelte auf der Bühne Larisa Dolina die Hand und ließ sich zudem gemeinsam mit anderen Künstlern fotografieren.

Nach Angaben der Botschaft dankte Kim Jong-un den Moskauer Künstlern persönlich, die an dem Konzert teilnahmen, das anlässlich des Abschlusses des ersten Tages der zwischenstaatlichen Kommission zwischen Russland und Nordkorea organisiert wurde. Er drückte seine Wertschätzung für ihre Auftritte und das Konzertprogramm aus.