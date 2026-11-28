Kim Jong-un traf russische Sängerin auf der Bühne
Nordkorea Führer Kim Jong-un betrat bei einem Konzert mit russischen Künstlern in Pjöngjang überraschend die Bühne. Er schüttelte der russischen Volkskünstlerin Larisa Dolina die Hand und dankte den Künstlern persönlich für das Konzertprogramm.
Am 26. November fand in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ein großes Konzert mit russischen Künstlern statt. Daran nahm auch die russische Volkskünstlerin und berühmte Sängerin Larisa Dolina teil. Dies teilte die russische Botschaft in Nordkorea mit.
In den nach dem Konzert veröffentlichten Videoaufnahmen ist zu sehen, wie Kim Jong-un die Bühne betritt. Der nordkoreanische Führer schüttelte auf der Bühne Larisa Dolina die Hand und ließ sich zudem gemeinsam mit anderen Künstlern fotografieren.
Nach Angaben der Botschaft dankte Kim Jong-un den Moskauer Künstlern persönlich, die an dem Konzert teilnahmen, das anlässlich des Abschlusses des ersten Tages der zwischenstaatlichen Kommission zwischen Russland und Nordkorea organisiert wurde. Er drückte seine Wertschätzung für ihre Auftritte und das Konzertprogramm aus.
Zur Information: Vom 25. bis 27. November fand in Pjöngjang die 13. Sitzung der zwischenstaatlichen Kommission für handelspolitische, wirtschaftliche sowie wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea statt. Dabei wurden Themen wie die weitere Ausweitung der Zusammenarbeit, die Umsetzung gemeinsamer Projekte und die Stärkung der Beziehungen in verschiedenen Bereichen erörtert.
Der russische Minister für natürliche Ressourcen und Ko-Vorsitzender der zwischenstaatlichen Kommission, Alexander Koslow, betonte nach Abschluss der Verhandlungen, dass sich die Beziehungen zwischen den beiden Staaten rasant entwickeln.
Der Minister wies darauf hin, dass die Projekte, die auf Grundlage der zuvor von den Staats- und Regierungschefs getroffenen Vereinbarungen festgelegt wurden, schrittweise umgesetzt werden. Dazu gehören Initiativen wie der Bau einer Brücke über den Fluss Tumen, die Einrichtung direkter Flugverbindungen zwischen Moskau und Pjöngjang sowie die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit in den Bereichen Kultur und Bildung.
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