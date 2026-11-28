Im US-Bundesstaat Florida fühlten sich nach einem festlichen Mittagessen anlässlich von Thanksgiving 18 Personen unwohl. 15 von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund des Vorfalls riefen die Rettungsdienste einen Massenanfall von Verletzten aus. Dies berichtete The Telegraph.

Es wurde bekannt, dass sich der Vorfall am 25. November in der Stadt Doral im Miami-Dade County ereignete. Das medizinische Netzwerk Leon Medical Centres hatte ein jährliches Festessen für seine Mitarbeiter organisiert. Das Essen fand im Hauptsitz des Unternehmens statt und wurde von einem externen Catering-Service geliefert.

Kurz nach dem Mittagessen traten bei einigen Mitarbeitern Magen-Darm-Probleme auf. Daraufhin wurden Rettungskräfte des Miami-Dade County zum Einsatzort gerufen. Ersten Informationen zufolge fühlten sich insgesamt 18 Personen schlecht, 15 davon wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Aufgrund der hohen Anzahl der Betroffenen wurde der Vorfall als Massenanfall von Verletzten der Stufe 3 eingestuft. Dies erforderte die Einbeziehung mehrerer medizinischer Einrichtungen und zusätzlicher Rettungskräfte.

Leon Medical Centres gab eine Stellungnahme ab, in der bestätigt wurde, dass bei einigen Mitarbeitern nach dem Mittagessen Magen-Darm-Symptome auftraten und diese medizinisch versorgt wurden. Das Unternehmen teilte mit, dass es mit dem Catering-Anbieter zusammenarbeite, um die Ursache der Vergiftung zu ermitteln.

Das Unternehmen betonte zudem, dass sich der Vorfall nur im Hauptsitz ereignet habe und die Patienten in den medizinischen Einrichtungen nicht betroffen seien.

Bisher liegen keine weiteren Informationen über den Gesundheitszustand der Betroffenen oder die genaue Ursache der Vergiftung vor. Die Untersuchungen dauern an.