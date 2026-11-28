Aufgrund von Finanzverstößen in der Premier League Manchester City wird die Möglichkeit diskutiert, die Eigentümer zum Verkauf des Vereins zu zwingen. Dies berichtete BBC .

Die Forderungen einiger Vereine und das Berufungsverfahren der „Citizens“

Zur Erinnerung: Zuvor wurde Manchester Cityfür schuldig befunden, gegen die Finanzregeln der Liga verstoßen zu haben, doch der Verein hat gegen diese Entscheidung der unabhängigen Kommission Berufung eingelegt.

Quellen zufolge argumentieren einige Premier-League-Klubs, dass Gerechtigkeit nur durch City Football Group erreicht werden könne, indem man den Verkauf des Teams erzwingt (zur Information: Der Haupteigentümer der Holding ist Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan). Diese Vereine sind der Ansicht, dass andernfalls der Hauptzweck der Finanzierung der unabhängigen Fußballregulierungsbehörde hinfällig wäre.