Mögliche Zwangsverkäufe von Manchester City sorgen für hitzige Debatten in der Premier League
Aufgrund von Finanzverstößen in der Premier League Manchester City wird die Möglichkeit diskutiert, die Eigentümer zum Verkauf des Vereins zu zwingen. Dies berichtete BBC .
Die Forderungen einiger Vereine und das Berufungsverfahren der „Citizens“
Zur Erinnerung: Zuvor wurde Manchester Cityfür schuldig befunden, gegen die Finanzregeln der Liga verstoßen zu haben, doch der Verein hat gegen diese Entscheidung der unabhängigen Kommission Berufung eingelegt.
Quellen zufolge argumentieren einige Premier-League-Klubs, dass Gerechtigkeit nur durch City Football Group erreicht werden könne, indem man den Verkauf des Teams erzwingt (zur Information: Der Haupteigentümer der Holding ist Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan). Diese Vereine sind der Ansicht, dass andernfalls der Hauptzweck der Finanzierung der unabhängigen Fußballregulierungsbehörde hinfällig wäre.
Die Position der Premier-League-Führung und die Spaltung zwischen den Klubs
Gleichzeitig stellt sich die Situation um die Führung der Premier League und die Regulierungsbehörde wie folgt dar:
Aspekt
Details und Positionen
Diskutierte Maßnahme
City Football Group Holding Manchester City zum Verkauf des Vereins zu zwingen
Argumente der befürwortenden Klubs
Ohne einen Verkauf verliert die Finanzierung der unabhängigen Regulierungsbehörde ihren Sinn
Anfrage der Premier-League-Führung
Es wurde darum gebeten, bis zur endgültigen Entscheidung keine öffentlichen Kommentare zu möglichen Sanktionen abzugeben
Aktionen der Klubs und Spaltung
Einige Teams haben ihre Position intern bei der Regulierungsbehörde geäußert, jedoch unterstützen nicht alle Klubs die Forderung nach einem Zwangsverkauf
Was glauben Sie, wie das Urteil im Fall Manchester City ausfallen wird — wird man die Eigentümer zum Verkauf zwingen oder wird es bei Punktabzügen und Geldstrafen bleiben?
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