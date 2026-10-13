Virtueller KI-Künstler in China erhält offizielle ID

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Virtueller KI-Künstler in China erhält offizielle ID

In China wurde einem virtuellen Sänger namens Yuri, der mithilfe von AI erstellt wurde, ein spezieller digitaler Identitätsnachweis ausgestellt. Dies berichtete ABC News am 7. Oktober 2026.

Am 11. Juni wurde Yuri im Pekinger Bezirk Yizhuang die erste „digitale Künstlerkarte“ des Landes überreicht. Das Dokument enthält Informationen über den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse und das Erscheinungsbild der virtuellen Figur. Diese Initiative zielt darauf ab, die Aktivitäten von durch AI geschaffenen Künstlern rechtlich zu regulieren.

Yuri ist kein echter Mensch, sondern ein virtueller Sänger, der mithilfe von AI-Technologien entwickelt wurde. Ein Expertenteam kümmert sich um die Gestaltung, die Steuerung der Technologie und die Verwaltung seiner Aktivitäten. Der virtuelle Künstler hat in den sozialen Netzwerken Chinas über 100.000 Follower.

Im Rahmen der neuen Regelung erhielt das Team hinter Yuri die Möglichkeit, eine Firmen-Wallet für digitalen Yuan auf seinen Namen zu eröffnen und kommerzielle Partnerschaften einzugehen. Im September 2026 gaben chinesische Behörden bekannt, dass Yuri und ein weiterer virtueller Künstler namens KOKO zu den ersten digitalen Charakteren gehören, die über eine Firmen-Wallet für digitalen Yuan verfügen.

Die Industrie für virtuelle Menschen in China entwickelt sich rasant. Sie werden in den Bereichen Werbung, Mode, Gaming, Live-Streaming und anderen Sektoren eingesetzt. Gleichzeitig werfen solche Technologien Fragen zum Urheberrecht, zum Schutz personenbezogener Daten und zur Haftung für die Aktivitäten virtueller Charaktere auf.

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«ZAMIN.UZ» Redakteur

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