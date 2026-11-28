Indischer Abgeordneter sorgt mit 400.000 Gästen bei Hochzeit seiner Tochter für Aufsehen
Ein Abgeordneter der gesetzgebenden Versammlung des indischen Bundesstaates Bihar, der als eine der ärmsten Regionen des Landes gilt, Anant Singh seine Tochter Shivangi Singhfeierte ihre Hochzeit mit beispiellosem Ausmaß und Luxus. Fünf Tage lang dauerten die Feierlichkeiten, zu denen fast 400.000 Gäste kamen.
2,5 Hektar Fläche, 500 Köche und Hubschrauberlandeplätze
Medienberichten zufolge erstreckte sich die Hochzeitszeremonie über ein 2,5 Hektar großes Gelände. Um die Gäste zu bewirten, wurden 500 Köche eingesetzt, die hunderttausende traditionelle Süßspeisen und Gerichte zubereiteten. Tausende Einheimische strömten ebenfalls zur Veranstaltung, in der Hoffnung auf kostenloses Essen.
Gleichzeitig steht auch der Gastgeber der Hochzeit, der Abgeordnete Anant Singh, im Fokus der Öffentlichkeit und der Presse. Berichten zufolge laufen gegen ihn Mord, versuchter Mord und Erpressung wegen schwerer Straftaten wie mehr als 20 (in manchen Quellen 28) Strafverfahren, die derzeit untersucht und vor Gericht verhandelt werden.
Die wichtigsten Details der prunkvollen Hochzeit
Kennzahlen
Offizielle Angaben und Medienberichte
Gastgeber
Anant Singh – Abgeordneter des indischen Bundesstaates Bihar
Dauer und Fläche
5 Tage Dauer, 2,5 Hektar Fläche beansprucht
Anzahl der Gäste
Fast 400.000 Personen (einschließlich tausender Menschen, die wegen des kostenlosen Essens kamen)
Organisatorischer Umfang
500 Köche, spezielle Hubschrauberlandeplätze für VIP-Gäste wurden errichtet
Rechtlicher Status des Abgeordneten
Wegen Delikten wie Mord und Erpressung mehr als 20 Fälle in Untersuchung
Wie bewerten Sie es, wenn Amtsträger in einer Region, in der ein Großteil der Bevölkerung unter sozialen Schwierigkeiten leidet, solch prunkvolle Hochzeiten für 400.000 Menschen ausrichten?
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