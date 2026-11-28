Ein Abgeordneter der gesetzgebenden Versammlung des indischen Bundesstaates Bihar, der als eine der ärmsten Regionen des Landes gilt, Anant Singh seine Tochter Shivangi Singhfeierte ihre Hochzeit mit beispiellosem Ausmaß und Luxus. Fünf Tage lang dauerten die Feierlichkeiten, zu denen fast 400.000 Gäste kamen.

2,5 Hektar Fläche, 500 Köche und Hubschrauberlandeplätze

Medienberichten zufolge erstreckte sich die Hochzeitszeremonie über ein 2,5 Hektar großes Gelände. Um die Gäste zu bewirten, wurden 500 Köche eingesetzt, die hunderttausende traditionelle Süßspeisen und Gerichte zubereiteten. Tausende Einheimische strömten ebenfalls zur Veranstaltung, in der Hoffnung auf kostenloses Essen.

Gleichzeitig steht auch der Gastgeber der Hochzeit, der Abgeordnete Anant Singh, im Fokus der Öffentlichkeit und der Presse. Berichten zufolge laufen gegen ihn Mord, versuchter Mord und Erpressung wegen schwerer Straftaten wie mehr als 20 (in manchen Quellen 28) Strafverfahren, die derzeit untersucht und vor Gericht verhandelt werden.