Wie die Publikation „Novosti Gruzii“ unter Berufung auf Radio Liberty berichtet, brachte die Frau das Kind am 11. November in der Ersten Universitätsklinik in Tiflis in der 36. Schwangerschaftswoche zur Welt. Wenige Stunden nach der Entbindung kam es zu starken Blutungen, an deren Folgen sie verstarb. Das Baby kam gesund zur Welt.

In einer Klinik in der georgischen Hauptstadt Tiflis ist eine 31-jährige Frau, die im Rahmen eines Leihmutterschaftsprogramms schwanger war, wenige Stunden nach der Geburt verstorben. Die Verstorbene war als Leihmutter für eine chinesische Familie tätig. Es wurde berichtet, dass sie Staatsbürgerin von Usbekistan war.

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Es wurde bekannt, dass die Frau ein Kind für eine chinesische Familie austrug. Dies war ihr erstes Programm als Leihmutter.

Der Embryotransfer wurde im Georgisch-Deutschen Zentrum für Reproduktionsmedizin durchgeführt. Die Leiterin des Zentrums, Nino Museridze, erklärte gegenüber lokalen Journalisten, dass die Frau gesund war und vor dem Eingriff alle notwendigen medizinischen Untersuchungen durchlaufen hatte.

Die Erste Universitätsklinik in Tiflis lehnte eine Stellungnahme zum Tod der Frau ab.

Das georgische Innenministerium bestätigte die Einleitung eines Strafverfahrens. Die Ermittlungen werden gemäß Artikel 116 des Strafgesetzbuches des Landes geführt – fahrlässige Tötung.

Zudem hat die Agentur für die Regulierung medizinischer und pharmazeutischer Aktivitäten des Gesundheitsministeriums eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.

Der georgische Fernsehsender Rustavi 2 berichtete, dass die Verstorbene eine usbekische Staatsbürgerin war.