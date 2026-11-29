In Münster wurde ein 59-jähriger Niederländer, Stefan Wijkamp, wegen öffentlicher Verherrlichung Adolf Hitlers und Volksverhetzung schuldig gesprochen. Das Gericht verhängte eine achtmonatige Freiheitsstrafe auf Bewährung.

Laut WDR ereignete sich der Vorfall am 19. Juli 2025 während einer rechtsextremen Demonstration in Münster. In einem Interview für seinen YouTube-Kanal bezeichnete Wijkamp Adolf Hitler als „Genie“ und „einzigartiges Wunder der Welt“. Zudem äußerte er: „Meine Liebe zu Deutschland ist Adolf Hitler“.

Am 27. November 2026 verurteilte das Amtsgericht Münster ihn wegen Volksverhetzung zu acht Monaten Haft, die zur Bewährung ausgesetzt wurden (Bewährungszeit: 3 Jahre). Zudem muss er 1.000 Euro an die Staatskasse von Nordrhein-Westfalen zahlen und die Gerichtskosten tragen.

Der Richter betonte, dass Wijkamps öffentliche Äußerungen die Würde der Opfer des NS-Regimes schwer verletzten und den öffentlichen Frieden störten.

Wijkamp verbarg auch vor Gericht seine Bewunderung für Hitler nicht und versuchte, seine Aussagen mit der Meinungsfreiheit zu rechtfertigen. Die Verteidigung forderte einen Freispruch, was das Gericht jedoch ablehnte.

Nach Angaben des niederländischen Rundfunksenders NOS plant Wijkamp, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Daher ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.