In der kasachischen Stadt Aqtau wurde ein 14-jähriger Teenager nach einem Unfall beim Spielen zu Hause in kritischem Zustand ins Krankenhaus eingeliefert. Ein Schlag auf den Bauch führte zum Platzen einer Echinococcus-Zyste in seiner Leber, was eine Peritonitis auslöste. Dies berichtete die Publikation Lada.kz.

Es wird berichtet, dass der Junge beim Spielen zu Hause einen Schlag auf den rechten oberen Bauchbereich erhielt. Danach begann er unter Bauchschmerzen zu leiden und erbrach sich zweimal. Zudem trat bei dem Jugendlichen ein starker Hautausschlag auf.

Nach Angaben der Verwaltung des regionalen multidisziplinären Kinderkrankenhauses wurde das Kind mit einem Krankenwagen in die medizinische Einrichtung gebracht. Eine Computertomographie des Abdomens ergab eine große Zyste in den Segmenten VII–VIII der Leber sowie einen Riss in deren Chitin-Hülle. Der Patient wurde daraufhin sofort stationär aufgenommen und auf eine Operation vorbereitet.

Während der Operation stellten die Chirurgen fest, dass die Echinococcus-Zyste geplatzt war, was zu einer Peritonitis – einer Entzündung des Bauchfells – geführt hatte. Während des laparoskopischen Eingriffs wurden die Flüssigkeit aus der Zyste und die Chitin-Hülle entfernt, der verbleibende Hohlraum wurde behandelt und Drainageschläuche wurden eingesetzt.

Die Operation wurde erfolgreich abgeschlossen. Anschließend wurde der Teenager auf die Abteilung für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin verlegt.

Stand 29. November wird das Kind weiterhin auf der Intensivstation behandelt. Obwohl sein postoperativer Zustand als schwer eingestuft wird, bleibt er stabil. Er ist bei Bewusstsein und erhält die notwendigen medizinischen Behandlungen.