Der usbekische Tennisspieler Sergey Fomin und der Ukrainer Oleksiy Krutykh haben das Doppelturnier beim Challenger Hersonissos-4 gewonnen. Wie UzDaily.uz berichtet, besiegten sie im Finale die Italiener Gianluca Cadenasso und Jacopo Vasami.

Das Finale endete mit einem Spielstand von 3:6, 6:1, 10:5. Fomin und Krutykh verloren den ersten Satz gegen ihre Gegner. Im zweiten Satz konnten sie das Spiel jedoch drehen und gewannen mit 6:1. Auch im entscheidenden Match-Tiebreak behielt das Duo die Oberhand und sicherte sich den Turniersieg mit 10:5.

Für Sergey Fomin ist dies der erste Sieg bei einem Doppelwettbewerb der Challenger-Tour.