Im Jahr 2025 wurden weltweit fast 47.000 Frauen und Mädchen vorsätzlich von ihren Partnern, engen Vertrauten oder Familienmitgliedern getötet. Dies entspricht durchschnittlich 129 Opfern pro Tag bzw. fünf Frauen und Mädchen pro Stunde. Dies geht aus einem am 24. November veröffentlichten Bericht der Vereinten Nationen hervor.

Laut dem Bericht des UN-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) und UN Women wurden 2025 weltweit 78.000 Frauen und Mädchen vorsätzlich getötet. 60 Prozent von ihnen starben durch die Hand eines Partners oder Familienmitglieds. Dies verdeutlicht, dass das eigene Zuhause nach wie vor einer der gefährlichsten Orte für Frauen ist.

Afrika steht mit 22.100 Opfern an erster Stelle bei der Zahl der von Angehörigen getöteten Frauen. Es folgen Asien (15.100), Amerika (7.400), Europa (2.100) und Ozeanien (300). Auch im Verhältnis zur Bevölkerungszahl verzeichnet Afrika die höchste Rate.

Der Bericht unterstreicht, dass solche Morde häufig auf eine lange Geschichte von Gewalt, Drohungen und Unterdrückung folgen. Zudem sind die Raten von Femiziden in Amerika und Europa im Vergleich zu den allgemeinen Tötungsdelikten leicht gesunken.

Es ist anzumerken, dass die Zahl von 47.000 im Jahr 2025 zwar unter den 50.000 des Vorjahres liegt, die UN jedoch davor warnen, dies als Zeichen für einen Rückgang der Gewalt zu werten. Der Unterschied ist hauptsächlich auf verbesserte Datenerfassungsmethoden in den Ländern zurückzuführen.