Bei der im kasachischen Almaty ausgetragenen 21. Asienmeisterschaft der Frauen im Handball wurden die entscheidenden Spiele des fünften Spieltags der Gruppenphase abgeschlossen. Die am Turnier teilnehmende usbekische Frauen-Nationalmannschaft feierte ihren zweiten Sieg in Folge.

Intensives Spiel und Play-off-Ticket

Nach einem deutlichen Sieg gegen Australien (36:20) traten unsere Landsfrauen im letzten Gruppenspiel gegen Indien an und gewannen in einem spannenden und kompromisslosen Duell mit 28:26 . (Sevara Saparboyeva wurde mit 7 Toren zur besten Werferin unseres Teams).

Zur Erinnerung: Unsere Mädels hatten in den ersten beiden Spielen des Turniers gegen die kontinentalen Größen Südkorea (11:43) und den Gastgeber Kasachstan(29:32) verloren. Dennoch ermöglichten die zwei aufeinanderfolgenden Siege unseren Vertreterinnen den 3. Platz in der Gruppe und den Einzug in die Play-offs.