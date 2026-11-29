Usbekische Handballerinnen besiegen Indien und ziehen ins Viertelfinale der Asienmeisterschaft ein
Bei der im kasachischen Almaty ausgetragenen 21. Asienmeisterschaft der Frauen im Handball wurden die entscheidenden Spiele des fünften Spieltags der Gruppenphase abgeschlossen. Die am Turnier teilnehmende usbekische Frauen-Nationalmannschaft feierte ihren zweiten Sieg in Folge.
Intensives Spiel und Play-off-Ticket
Nach einem deutlichen Sieg gegen Australien (36:20) traten unsere Landsfrauen im letzten Gruppenspiel gegen Indien an und gewannen in einem spannenden und kompromisslosen Duell mit 28:26 . (Sevara Saparboyeva wurde mit 7 Toren zur besten Werferin unseres Teams).
Zur Erinnerung: Unsere Mädels hatten in den ersten beiden Spielen des Turniers gegen die kontinentalen Größen Südkorea (11:43) und den Gastgeber Kasachstan(29:32) verloren. Dennoch ermöglichten die zwei aufeinanderfolgenden Siege unseren Vertreterinnen den 3. Platz in der Gruppe und den Einzug in die Play-offs.
Nächste Runde und Viertelfinalgegner
Heute, am 29. November, ist ein Ruhetag bei der Asienmeisterschaft. Ab morgen, dem 30. November , beginnen die entscheidenden Play-off-Spiele (Viertelfinale) des Turniers. Die usbekische Nationalmannschaft kämpft um den Einzug ins Halbfinale und das Ticket für die Weltmeisterschaft 2027 gegen China .
Ergebnisse der usbekischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase
Spieltag / Datum
Begegnung
Ergebnis
Resultat
1. Spieltag (23. November)
Usbekistan — Südkorea
11:43
Niederlage
3. Spieltag (26. November)
Kasachstan — Usbekistan
32:29
Niederlage
4. Spieltag (27. November)
Usbekistan — Australien
36:20
Sieg
5. Spieltag (28. November)
Usbekistan — Indien
28:26
Sieg
Viertelfinale (30. November)
China — Usbekistan
—
Wird morgen ausgetragen
Glauben Sie, dass die usbekische Frauen-Nationalmannschaft, die mit zwei Siegen in Folge psychologisch im Vorteil ist, die Hürde China im morgigen Viertelfinale nehmen und ins Halbfinale einziehen kann?
Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese gute Nachricht mit Ihren Liebsten, die unsere Handballerinnen bei der Asienmeisterschaft in Almaty unterstützen!
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