In der kasachischen Stadt Zharkent verbreitete sich ein Video in den sozialen Medien, das zeigt, wie eine Taube während der Rezitation des Heiligen Korans den Kopf senkt und für einen Moment regungslos verharrt.

In der Aufnahme, die von einem Anwohner gemacht wurde, ist zu sehen, wie eine Taube auf einem Gehweg steht und den Kopf neigt, während Koranverse aus den Lautsprechern einer Moschee erklingen.

Nutzer sozialer Medien, die das Video sahen, verglichen die Haltung der Taube mit einer Niederwerfung (Sajda) und reagierten unterschiedlich auf den Clip. Einige bezeichneten das Ereignis als erstaunlich.

Das Video verbreitete sich in kurzer Zeit weit und erregte die Aufmerksamkeit vieler Nutzer. Bisher gibt es jedoch keine offizielle oder wissenschaftliche Erklärung für das im Video gezeigte Verhalten.