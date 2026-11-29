Nikita Schurawel, der dafür bekannt wurde, in der russischen Stadt Wolgograd ein Exemplar des Korans in der Nähe einer Moschee verbrannt zu haben, wurde zu insgesamt 14 Jahren Haft verurteilt.

Nach dem Vorfall im Mai 2023 wurde Schurawel am 27. Februar 2024 von einem Gericht in Grosny zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt.

Später, am 25. November 2024, befand ihn das Regionalgericht Wolgograd des Hochverrats für schuldig. Das Gericht verhängte eine zusätzliche Haftstrafe von 13 Jahren und 6 Monaten.

Den Ermittlungen zufolge hatte Schurawel Videos von Zügen mit russischer Militärtechnik und Militärflugzeugen sowie Informationen über die Bewegungen von Fahrzeugen im Zusammenhang mit einer Militäreinheit an einen Vertreter des ukrainischen Sicherheitsdienstes gesendet.

Somit beläuft sich seine Gesamthaftstrafe nach Zusammenlegung der früheren und neuen Urteile auf 14 Jahre.