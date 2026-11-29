Es wird diskutiert, ob der Hollywood-Schauspieler und Oscar-Preisträger Matthew McConaughey bei den US-Präsidentschaftswahlen 2028 als unabhängiger Kandidat antreten könnte. Anlass hierfür ist eine Videobotschaft des Schauspielers, in der er zur Unterstützung unabhängiger Politiker aufruft, sowie Spekulationen über sein politisches Engagement. Dies berichtete die Publikation The Hill.

Es heißt, dass McConaughey in einer im Oktober in den sozialen Medien veröffentlichten Videobotschaft die Amerikaner dazu aufgerufen hat, neben der Demokratischen und der Republikanischen Partei auch unabhängige Kandidaten in Betracht zu ziehen.

Der Schauspieler ist der Ansicht, dass unabhängige Kandidaten am politischen Prozess nicht nur teilnehmen sollten, um Protest zu äußern oder die Vertreter der großen Parteien zu behindern, sondern als politische Kraft mit echten Siegchancen. Er betonte, dass solche Kandidaten den Wettbewerb zwischen den beiden Hauptparteien ausgleichen und die Politik näher an die Ansichten und Werte der Amerikaner heranführen könnten.

Der Auftritt des Schauspielers hat die Diskussionen darüber verstärkt, dass er bei den Präsidentschaftswahlen 2028 kandidieren könnte. Auch der Unternehmer Andrew Yang, der an den Präsidentschaftswahlen 2020 teilnahm, erklärte, dass McConaugheys Videobotschaft solche Spekulationen befeuert habe. Seiner Meinung nach könnte der Schauspieler, wenn er sich so äußert, einen Einstieg in die politische Arena in Erwägung ziehen.

James Talarico, der die Senatswahlen im Bundesstaat Texas gewonnen hat, bezeichnete McConaughey ebenfalls als potenziell guten Kandidaten und erklärte, dass der Schauspieler seine Kandidatur einreichen sollte, wenn er den Einstieg in die Politik ernsthaft in Betracht zieht.

Es ist erwähnenswert, dass McConaughey zuvor die Möglichkeit einer Kandidatur für das Gouverneursamt seines Heimatstaates Texas geprüft hatte. Bisher hat er jedoch seine Absicht, an den Präsidentschaftswahlen 2028 teilzunehmen, nicht offiziell bekannt gegeben.