Wir werden alle dem Erdboden gleichmachen — Putin

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Wir werden alle dem Erdboden gleichmachen — Putin

Der russische Präsident Wladimir Putin reagierte auf Äußerungen in den baltischen Staaten bezüglich der Region Kaliningrad. Dies gab er am 29. Mai während einer Pressekonferenz nach seinem Besuch in Kasachstan bekannt.

Zuvor hatte Kęstutis Budrys erklärt, dass die baltischen NATO-Mitgliedstaaten über Mittel verfügen, um die in der Region Kaliningrad stationierten russischen Luftverteidigungsanlagen „dem Erdboden gleichzumachen“.

Putin betonte, dass Russland über ausreichende Kapazitäten verfügt, um auf jede Partei, die einen solchen Versuch unternimmt, angemessen zu reagieren.

„Die Russische Föderation verfügt über alle Mittel, um jeden, der dies versucht, dem Erdboden gleichzumachen“, sagte der russische Staatschef.

Ihm zufolge wird jedes Gebiet, das eine direkte militärische Bedrohung für Russland darstellt, als legitimes Ziel für das Land betrachtet.

Diese Erklärung erfolgte vor dem Hintergrund der jüngsten scharfen Äußerungen zu Sicherheitsfragen in der Region.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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