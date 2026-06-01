Ranking der besten Universitäten der Welt veröffentlicht

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Ranking der besten Universitäten der Welt veröffentlicht

Das Center for World University Rankings (CWUR) hat seine Liste der weltweit führenden Hochschuleinrichtungen für das Jahr 2026 veröffentlicht. Im Rahmen dieses renommierten Berichts wurden über 21.000 Universitäten aus fast 100 Ländern untersucht, von denen die besten 2.000 ausgewählt wurden. Leider hat es in diesem Jahr keine Universität aus Usbekistan in die globale "Top-2000" geschafft.

Eine Besonderheit des CWUR-Rankings ist, dass es sich nicht auf subjektive Umfragen oder fragwürdige Berichte der Universitäten selbst stützt. Der gesamte Prozess basiert ausschließlich auf den folgenden realen und transparenten Kriterien:

  • Bildungsqualität (25%): Lernniveau und Bedingungen der Studierenden.

  • Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen (25%): Erfolg der Studierenden auf dem Arbeitsmarkt und berufliche Leistungen.

  • Qualität der Fakultät (10%): Internationaler Ruf des wissenschaftlichen Personals.

  • Forschungsleistung (40%): Volumen wissenschaftlicher Publikationen, Artikel und Zitate.

Den Analysen zufolge führen die USA weiterhin die globale Hochschulbildung an. Länder wie Großbritannien, Japan, Kanada, Frankreich und China zeigen jedoch ebenfalls einen starken Wettbewerb. Hier sind die zehn besten Bildungseinrichtungen des Rankings:

  1. Harvard University (USA)

  2. Massachusetts Institute of Technology (MIT) (USA)

  3. Stanford University (USA)

  4. University of Cambridge (Großbritannien)

  5. University of Oxford (Großbritannien)

  6. Princeton University (USA)

  7. University of Pennsylvania (USA)

  8. Columbia University (USA)

  9. Yale University (USA)

  10. University of Chicago (USA)

Warum sind unsere Universitäten nicht in dieser Liste vertreten? Analysen zeigen, dass unsere lokalen Hochschulen in den wichtigsten Bereichen wie dem Umfang internationaler Forschung, der Anzahl der Zitate in renommierten Fachzeitschriften, der Qualität des Lehrkörpers und dem beruflichen Erfolg der Absolventen auf dem Weltmarkt noch keine ausreichenden Ergebnisse erzielt haben.

Dieses Ergebnis zeigt, dass unser Bildungssystem noch viel Arbeit vor sich hat, um mit dem globalen Arbeitsmarkt und der Welt der Wissenschaft Schritt zu halten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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