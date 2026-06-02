Leiche einer seit einem Jahr vermissten Kernforscherin gefunden

In New Mexico, USA, wurden sterbliche Überreste einer Mitarbeiterin des Los Alamos National Laboratory identifiziert, die über ein Jahr lang vermisst wurde. Dies berichtete die Zeitung The Guardian.

Es wurde bekannt gegeben, dass die gefundenen Überreste der 53-jährigen Melissa Casias gehören, die zuletzt am 26. Juni 2025 in der Nähe einer Autobahn gesehen wurde. Ein Wanderer fand sie am 28. Mai 2026 im Gebiet des McGaffey Ridge im Carson National Forest.

„Ermittler stellten fest, dass in der Nähe der sterblichen Überreste auch eine Pistole gefunden wurde“, heißt es in einer Erklärung der Staatspolizei.





Die Verstorbene war in der Weltraum-, Verteidigungs- und Kernforschung tätig. Sie reiht sich in eine Liste amerikanischer Wissenschaftler ein, die in den letzten Monaten verschwunden sind oder verstorben sind. Während einige dieser Fälle als Suizid eingestuft wurden, wurden andere auf verschiedene Ursachen zurückgeführt.

Diese Vorfälle haben jedoch im Internet zu verschiedenen Spekulationen und Verschwörungstheorien geführt und sogar die Aufmerksamkeit von Kongressabgeordneten auf sich gezogen. Es wurde auch gefordert, dass US-Präsident Donald Trump diese Fälle ernsthaft prüft und eine Untersuchung einleitet.

Nach Angaben der Polizei wurde die Identität von Casias in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Untersuchungsamt von New Mexico bestätigt. Die Todesursache ist bisher unbekannt. Die Ermittlungen zu ihrem Verschwinden dauern an.

Wie ist Casias verschwunden?

In einem Interview mit dem Fernsehsender NBC im Juli 2025 sagte Casias' Ehemann Mark, er habe sie zuletzt am 26. Juni um 06:15 Uhr gesehen. Er betonte, dass er seine Frau an jenem Tag zu einer Einrichtung gefahren habe, die an der Lagerung des US-Atomwaffenarsenals beteiligt ist.

Laut Mark plante Melissa, für ihre Arbeit zu einem anderen Punkt auf dem 40 Quadratmeilen großen Campus des Labors zu fahren. Gleichzeitig sollte sie das Familienauto bis 11:00 Uhr zurückgeben.

„Das war fast das letzte Mal, dass ich mit ihr gesprochen habe“, sagte Mark.





Später stellten die Ermittler fest, dass Melissa an jenem Morgen unerwartet nach Hause zurückgekehrt war. Als ihre Tochter Sierra fragte, warum sie um 07:45 Uhr nach Hause zurückgekehrt sei, sagte ihre Mutter, sie habe ihren Ausweis vergessen.

„Für den Zutritt zur Einrichtung ist ein Ausweis erforderlich, und sie hat ihn an diesem Tag vorgezeigt“, sagte Mark.





Als Melissa das Auto nicht zur vereinbarten Zeit zurückgab, dachte Mark zunächst, sie sei mit der Arbeit beschäftigt. Kurz darauf rief jedoch Melissas Vorgesetzter an und erkundigte sich nach ihrem Verbleib.

„Er fragte mich: ‚Geht es Melissa gut?‘ Ich sagte: ‚Ja, sie sollte bei der Arbeit sein.‘ Aber er antwortete: ‚Nein, sie ist nicht bei der Arbeit‘“, erinnert sich Mark.

Den Ermittlungen zufolge wurde Melissa zuletzt gegen 14:18 Uhr gesehen. Zu diesem Zeitpunkt sah ein Bekannter der Familie sie auf der Autobahn 518 in New Mexico in östlicher Richtung fahren.

Die Ermittler fanden alle persönlichen Gegenstände von Melissa, einschließlich ihrer Handtasche und „gelöschter“ Telefone, in ihrem Haus. Nachdem die Überreste identifiziert wurden, teilten Familienangehörige mit, dass die Leiche in einem Gebiet gefunden wurde, das bereits zuvor durchsucht worden war.