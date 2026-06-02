Temperaturen werden in den nächsten 5 Jahren voraussichtlich Rekordwerte erreichen

Die globalen Temperaturen könnten in den nächsten fünf Jahren Rekordwerte erreichen oder diesen sehr nahe kommen. Dies wurde in einem neuen Bericht der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) bekannt gegeben.

Das Dokument fasst Prognosen von 13 wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen und enthält Informationen zu den klimatischen Veränderungen der letzten Jahre sowie Vorhersagen für Temperatur und Niederschlag für die kommenden fünf Jahre.

Experten schätzen, dass die globalen Temperaturen im Zeitraum 2026–2030 um 1,3 bis 1,9 Grad über dem vorindustriellen Niveau liegen werden. Zudem besteht eine 86-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass eines dieser Jahre den Rekord von 2024 bricht und zum heißesten Jahr der Messgeschichte wird.

Experten erwarten das Auftreten des El-Niño-Phänomens Ende 2026. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr 2027 noch heißer wird.

Der Bericht widmet der Arktis besondere Aufmerksamkeit. Prognosen zufolge wird die Temperatur dort in den kommenden Jahren deutlich schneller steigen als im globalen Durchschnitt. Gleichzeitig könnte die Eisdecke in der Barents-, Bering- und Ochotskischen See weiter schrumpfen.

Niederschlagsprognosen deuten darauf hin, dass die Winter auf der Nordhalbkugel niederschlagsreicher ausfallen könnten. In einigen Regionen, darunter die Sahelzone in Afrika, Nordeuropa, Alaska und Sibirien, werden in den Sommermonaten überdurchschnittliche Niederschläge erwartet.