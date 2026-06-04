32-jähriger Türke wird über Nacht zum Milliardär

Ahmad Jahangard Takalo, ein 32-jähriger Einwohner der Türkei, befand sich plötzlich in einer Situation, in der er zu einem der reichsten Menschen der Welt werden konnte. Es wurde festgestellt, dass fast 1 Billion türkische Lira ohne jede Erklärung auf sein Bankkonto eingezahlt wurden.

Dadurch belief sich der Gesamtbetrag auf dem Konto auf etwa 21,8 Milliarden US-Dollar. Dies hätte ihn innerhalb kurzer Zeit in die Riege der Milliardäre bringen können. Der ungewöhnliche Vorfall weckte jedoch ernste Zweifel im Banksystem.

Nach dem Vorfall sperrte die Bank sofort alle Konten von Takalo und leitete Ermittlungen ein, um die Herkunft der Gelder zu klären. Experten schließen nicht aus, dass ein so großer Betrag versehentlich oder aufgrund eines technischen Fehlers überwiesen wurde.

Derzeit steht Takalo dieser Betrag nicht zur Verfügung, und alle Transaktionen sind bis zum Abschluss der Ermittlungen gesperrt. Der Vorfall hat in den sozialen Medien für breite Diskussionen gesorgt und viele Menschen in Erstaunen versetzt.