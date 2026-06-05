Chinesischer Blogger baut Basketballplatz für seine Katzen

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Chinesischer Blogger baut Basketballplatz für seine Katzen

Der chinesische Blogger und Ingenieur Xin Zhilei hat einen echten Basketballplatz für seine Katzen gebaut.

Im Rahmen des Projekts installierte er Zuschauertribünen, einen Spielbereich mit Parkettboden, Basketballkörbe und Bildschirme und bereitete auch Bälle in kleinerer Größe vor. Laut dem Blogger hat er drei Monate lang an diesem Projekt gearbeitet.

Zhilei präsentierte die fertige Arena auf seinen Social-Media-Seiten. In den Aufnahmen ist zu sehen, wie er mit seiner Katze Basketball spielt.

Der Basketballplatz ist nicht das einzige Projekt, das der Blogger für seine Katzen geschaffen hat. Der Ingenieur arbeitet seit mehreren Jahren an einem umfassenden Projekt namens 'Katzenstadt'. Diese Stadt verfügt über ein Miniatur-U-Bahn-System, ein Haus mit einer kleinen Nachbildung des Bloggers selbst, eine Bank, ein Kino, einen Supermarkt, ein MeowDonald's-Café und viele andere Einrichtungen.

Darüber hinaus engagiert sich Zhilei aktiv in wohltätigen Projekten. Er baut warme und komfortable Unterkünfte für streunende Katzen.

Xin ZhileiChinaMeowDonald'sKatzenstadt
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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