37-jährige Frau lebte ein Jahr lang als Mädchen in einer fremden Familie

Ein ungewöhnlicher Vorfall in Brasilien schockierte die Öffentlichkeit. Es stellte sich heraus, dass eine 37-jährige Frau sich als 11-jähriges Mädchen ausgab und über ein Jahr lang bei einer Familie lebte.

Lokale Medien berichteten, dass der Vorfall in Joinville stattfand. Die Frau, die sich als Gabriele vorstellte, wandte sich an eine lokale Kirche und behauptete, vor missbräuchlichen Eltern geflohen zu sein. Eine freundliche Familie, die ihrer tragischen Geschichte glaubte, nahm sie bei sich auf und kümmerte sich wie um ihr eigenes Kind.

Die Frau erklärte, dass ihr Aussehen aufgrund verschiedener Krankheiten nicht ihrem Alter entsprach. Sie behauptete, an Autismus und anderen Erkrankungen zu leiden, und gab an, in ihrer Kindheit sogar Hormonmedikamente einnehmen zu müssen.

Es stellte sich heraus, dass sie 14 Monate lang kindliches Verhalten zeigte. Sie verlangte sogar vor dem Schlafengehen nach einer Babyflasche und ihrer Lieblingsdecke. In einigen Nächten versuchte sie, Panikzustände zu simulieren, indem sie mit kindlicher Stimme sprach.

Gabriele ging nicht zur Schule. Sie überzeugte die Familie, dass ihr missbräuchlicher Vater sie über die Schule finden könnte. Infolgedessen schloss die Familie sie ins Herz, feierte sogar ihren „12. Geburtstag“ und dachte über eine formelle Adoption nach.

Doch der Betrug wurde unerwartet aufgedeckt. Ein Familienmitglied, das das Verhalten der Frau verdächtigte, kontaktierte die Strafverfolgungsbehörden. Untersuchungen ergaben, dass sie tatsächlich eine 37-jährige erfahrene Betrügerin war.

Während der Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Frau zuvor bereits mehrere andere Familien auf ähnliche Weise betrogen hatte. Sie befindet sich derzeit in Haft und wartet auf eine Gerichtsentscheidung.