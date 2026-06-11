Tragödie nach Schönheits-OP: Frau kann seit 6 Jahren ihre Augen nicht schließen

Eine Chinesin erlitt nach einer Schönheitsoperation schwere Komplikationen. Berichten zufolge verspürte sie unmittelbar nach einer ästhetischen Lidkorrektur starke Schmerzen, woraufhin sich ihre Augenlider verformten und nach außen stülpten.

Danach kam es zu einer ständigen Flüssigkeitsansammlung in ihren Augen, weshalb sie notfallmäßig ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Untersuchungen ergaben, dass ihre Tränendrüsen schwer geschädigt waren. Trotz empfohlener Folgeoperationen konnte die Lidfunktion nicht vollständig wiederhergestellt werden.

Infolgedessen lebt die Frau seit 6 Jahren, ohne ihre Augen vollständig schließen zu können. Ein gerichtsmedizinisches Gutachten stufte ihren Zustand als Behinderung des Grades 9 ein.

Später stellte sich heraus, dass die Person, die den Eingriff durchführte, keine medizinische Zulassung besaß und die Klinik ohne Genehmigung arbeitete. Die Einrichtung wurde wenige Monate nach dem Vorfall geschlossen.

Laut der Frau hat dieser Zustand auch ihre psychische Gesundheit schwer beeinträchtigt, was zu Depressionen, Schlaflosigkeit und sozialer Isolation führte. Sie hat Klage gegen die Klinik und den Chirurgen eingereicht.