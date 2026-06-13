Pakistans Premierminister sagt, dass die USA und der Iran kurz vor einer Einigung stehen

Pakistans Premierminister Shehbaz Sharif hat eine wichtige Erklärung zu den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran abgegeben. Er sagte, dass die Parteien einem Friedensabkommen näher als je zuvor seien.

Sharif betonte, dass der Prozess innerhalb der nächsten 24 Stunden abgeschlossen werden könnte. Es wird erwartet, dass das Abkommen zunächst elektronisch unterzeichnet wird und in der kommenden Woche Gespräche auf technischer Ebene folgen.

Der pakistanische Premierminister dankte den USA und dem Iran für ihre Bemühungen bei den Verhandlungen. Er äußerte die Hoffnung, dass dieses Abkommen die Grundlage für einen langfristigen Frieden in der Region bilden werde.