UFO-förmiges Bauwerk in chinesischen Ebenen errichtet

In den weiten Ebenen der Inneren Mongolei in China wurde eine ungewöhnliche Kunstgalerie namens Prairie Ark errichtet. Das Äußere des Gebäudes erinnert an eine abgestürzte fliegende Untertasse.

Die Projektgestalter ließen sich von Science-Fiction-Werken inspirieren. Aus diesem Grund wurde die Galerie bewusst in einem dünn besiedelten Gebiet nahe der Wüste gebaut.

Die Architekten versuchten, eine Harmonie zwischen Natur und futuristischem Design zu schaffen. Aus der Ferne sieht das Bauwerk tatsächlich wie ein in die Ebene abgestürztes Raumschiff aus.

Der Eintritt in die Galerie ist kostenlos. Auf dem Gelände gibt es zudem einen speziellen Aussichtsturm für Gäste.

Das Gebäude wird nicht nur zu einem Ort der Kunst, sondern auch zu einem beliebten Ziel für Touristen und Fotografen.