Endet der Krieg? Details zum US-Iran-Abkommen bekannt

Die USA und der Iran könnten am 19. Juni in Genf ein Memorandum of Understanding unterzeichnen. Al Arabiya English hat eine Kopie des Entwurfs erhalten.

Das 14-punktige Dokument sieht eine vollständige Beendigung des Krieges, die Wiederherstellung der bilateralen Beziehungen und die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit vor.

Dem Entwurf zufolge verpflichten sich die USA und der Iran sowie ihre Verbündeten zu einem sofortigen Waffenstillstand an allen Fronten, einschließlich Libanon. Die Parteien vereinbaren, die Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen zu respektieren und sich nicht in innere Angelegenheiten einzumischen.

Das Dokument plant, innerhalb von maximal 60 Tagen eine endgültige Vereinbarung zu treffen. Die USA müssten die Seeblockade aufheben, ihre Streitkräfte aus der Region abziehen und die Schifffahrt wiederherstellen.

Der Iran verpflichtet sich im Gegenzug, den Verkehr von Handelsschiffen zwischen dem Persischen Golf und dem Omanischen Meer wiederherzustellen, technische Hindernisse zu beseitigen und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

Das Dokument sieht zudem die Schaffung eines Programms im Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar zur Wiederherstellung der iranischen Wirtschaft unter Beteiligung der USA und regionaler Partner vor. Die Mittel fließen in die Bereiche Energie, Logistik, Transport und Produktion.

Zudem ist geplant, dass die USA alle Arten von Sanktionen gegen den Iran schrittweise aufheben, eingefrorene Vermögenswerte freigeben und Genehmigungen für Ölexporte erteilen.

Der Iran hat erneut bekräftigt, dass er niemals Kernwaffen entwickeln wird. Alle Fragen im Zusammenhang mit dem Atomprogramm werden im Rahmen des endgültigen Abkommens geklärt.

Laut Reuters forderte Teheran zuvor eine Entschädigung von 400 Milliarden Dollar von Washington, doch die USA lehnten dieses Angebot ab. Daher ist die Einrichtung eines privaten Investmentfonds von 300 Milliarden Dollar geplant.

Die endgültige Vereinbarung könnte durch eine verbindliche Resolution des UN-Sicherheitsrates bestätigt werden.