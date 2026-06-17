Fall der in Stretchfolie eingewickelten Usbekin abgeschlossen: Mörder zu lebenslanger Haft verurteilt

·238·Welt
Fall der in Stretchfolie eingewickelten Usbekin abgeschlossen: Mörder zu lebenslanger Haft verurteilt

Metin Kapusuz, ein türkischer Liebhaber, der die 63-jährige Usbekin Dinara Alya Urqosimova ermordet und in Stretchfolie eingewickelt hatte, wurde zu einer verschärften lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Dies berichteten türkische Medien.

Das schreckliche Verbrechen ereignete sich Berichten zufolge am 21. Juni 2025 im Viertel Esenler in der Provinz Çanakkale. Angehörige, die drei Tage lang nichts von der Verstorbenen gehört hatten, wandten sich an die Polizei.

Als die Beamten der Strafverfolgungsbehörden an ihrer Wohnadresse eintrafen, öffnete der 48-jährige Metin Kapusuz, der Freund der Verstorbenen, die Tür. Bei der Durchsuchung wurde die leblose Leiche von Dinara Alya Urqosimova in einem vom Verdächtigen verschlossenen Massageraum gefunden. Er wurde daraufhin am Tatort festgenommen.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Angeklagte wegen der „vorsätzlichen Tötung einer Frau“ angeklagt. In der Gerichtsverhandlung am 12. Juni 2026 bestritt Metin Kapusuz seine Schuld.

In seinem Plädoyer erklärte er: „Ich habe sie nicht getötet. Ich habe sie erst eingewickelt, nachdem sie gestorben war, und die Daten auf meinem Telefon gelöscht.“

Das Gericht kam jedoch nach Prüfung der Fallakten und Beweise zu dem Schluss, dass seine Schuld vollständig bewiesen sei, und verurteilte ihn ohne strafmildernde Umstände zu einer verschärften lebenslangen Freiheitsstrafe.

Dinara Alya UrkosimovaMetin KapusuzTürkeiÇanakkaleEsenler
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Kostenlose Aufenthalte in Luxusvillen in Italien angebotenKostenlose Aufenthalte in Luxusvillen in Italien angebotenHeute, 15:55Über 400 für Fleisch gestohlene Katzen gerettetÜber 400 für Fleisch gestohlene Katzen gerettetHeute, 14:34Sensationelle Details des US-Iran-Friedensabkommens bekanntSensationelle Details des US-Iran-Friedensabkommens bekanntHeute, 12:59Bus mit 28 belarussischen Jugendfußballern angegriffenBus mit 28 belarussischen Jugendfußballern angegriffenHeute, 12:415-jährige Steuerbefreiung für Blogger in Kirgisistan eingeführt5-jährige Steuerbefreiung für Blogger in Kirgisistan eingeführtHeute, 12:2510 große Gewässer der Welt trocknen vor unseren Augen aus10 große Gewässer der Welt trocknen vor unseren Augen ausHeute, 11:51
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet
Ein Projekt, das die Welt in Staunen versetzt: Die erste Farm für tierfreie Fleischproduktion wurde eröffnet