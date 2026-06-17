Fall der in Stretchfolie eingewickelten Usbekin abgeschlossen: Mörder zu lebenslanger Haft verurteilt

Metin Kapusuz, ein türkischer Liebhaber, der die 63-jährige Usbekin Dinara Alya Urqosimova ermordet und in Stretchfolie eingewickelt hatte, wurde zu einer verschärften lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Dies berichteten türkische Medien.

Das schreckliche Verbrechen ereignete sich Berichten zufolge am 21. Juni 2025 im Viertel Esenler in der Provinz Çanakkale. Angehörige, die drei Tage lang nichts von der Verstorbenen gehört hatten, wandten sich an die Polizei.

Als die Beamten der Strafverfolgungsbehörden an ihrer Wohnadresse eintrafen, öffnete der 48-jährige Metin Kapusuz, der Freund der Verstorbenen, die Tür. Bei der Durchsuchung wurde die leblose Leiche von Dinara Alya Urqosimova in einem vom Verdächtigen verschlossenen Massageraum gefunden. Er wurde daraufhin am Tatort festgenommen.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Angeklagte wegen der „vorsätzlichen Tötung einer Frau“ angeklagt. In der Gerichtsverhandlung am 12. Juni 2026 bestritt Metin Kapusuz seine Schuld.

In seinem Plädoyer erklärte er: „Ich habe sie nicht getötet. Ich habe sie erst eingewickelt, nachdem sie gestorben war, und die Daten auf meinem Telefon gelöscht.“

Das Gericht kam jedoch nach Prüfung der Fallakten und Beweise zu dem Schluss, dass seine Schuld vollständig bewiesen sei, und verurteilte ihn ohne strafmildernde Umstände zu einer verschärften lebenslangen Freiheitsstrafe.