15.000 Dollar für die Arbeit als Bär geboten

Einer der Zoos in China hat eine ungewöhnliche Stellenausschreibung veröffentlicht, die die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erregt hat. Laut der neuen Stelle können Bewerber etwa 15.000 Dollar pro Jahr verdienen, indem sie ein Schwarzbärenkostüm tragen und die Gäste auf unterhaltsame Weise empfangen.

Laut der Anzeige eines Wildtierparks in der Stadt Luohe in der Provinz Henan müssen die Mitarbeiter als Schwarzbär durch das Parkgelände spazieren und auf eine besondere Art mit den Besuchern interagieren.

Interessanterweise können die „Bären“ keine gewöhnlichen Gespräche mit den Gästen führen. Sie dürfen nur tierische Geräusche machen. Sprechen ist nur in Notfällen oder bei Hilfebedarf erlaubt.

Die Stelle ist gleichermaßen für Männer und Frauen offen; von den Bewerbern wird verlangt, dass sie über 18 Jahre alt und körperlich gesund sind. Die Arbeitszeit beträgt sechs Stunden pro Tag, mit vier freien Tagen pro Monat.

Die Verwaltung betont, dass dies einer der flexibelsten Arbeitsplätze in der Region sei. Die Mitarbeiter können sich ausruhen, wenn sie müde sind, springen, tanzen, auf Bäume klettern oder andere interessante Aktivitäten ausführen, wenn sie möchten.

Zudem gehört es zu den Aufgaben, angebotene Speisen und Getränke der Gäste nicht abzulehnen.

Die Zooleitung gibt an, dass dieser Job sowohl für Extrovertierte als auch für Introvertierte geeignet ist, da keine langen Gespräche oder formelle Kommunikation mit Menschen erforderlich sind.

Nachdem die Anzeige in den sozialen Netzwerken weit verbreitet wurde, stieß die Stelle auf großes Interesse. In kurzer Zeit bewarben sich über 100 Kandidaten, und alle freien Stellen wurden besetzt.