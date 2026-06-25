Was passierte nach dem 7,2-Erdbeben in Japan

In den nordöstlichen Regionen Japans wurde ein starkes Erdbeben registriert. Nach Angaben des nationalen Wetterdienstes betrug die Magnitude der Erschütterungen 7,2.

Obwohl die Stärke des Bebens in ersten Berechnungen auf 6,9 geschätzt wurde, präzisierten Experten die Daten später und bestätigten eine Magnitude von 7,2.

Das Naturereignis ereignete sich gegen 07:30 Uhr Ortszeit vor der Küste der Präfektur Iwate. Das Epizentrum lag in einer Tiefe von 44 Kilometern unter der Erdoberfläche.

Die Erschütterungen waren besonders in der Präfektur Aomori stark spürbar. Gleichzeitig verspürten auch die Bewohner der Hauptstadt Tokio die Auswirkungen des Bebens.

Offizielle Stellen teilten mit, dass bisher keine Tsunami-Warnung herausgegeben wurde. Daher wurden in den Küstenregionen keine Notevakuierungsmaßnahmen eingeleitet.

Nach Angaben der Rettungsdienste suchten vier Bürger in den Städten Hasikami und Hatinokhe mit leichten Verletzungen ein Krankenhaus auf. Darunter befinden sich sowohl Jugendliche als auch ältere Menschen.