Katze, die 6 Premierminister „beobachtete“, wurde zur lebenden Legende der britischen Politik

Larry, die berühmte Katze aus der Downing Street, ist zu einem besonderen Symbol des britischen politischen Lebens geworden.

Er lebt seit 2011 im Hauptquartier der Premierminister. In dieser Zeit erlebte Larry die Ären von David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak und Keir Starmer.

Der 19-jährige Larry gilt offiziell als „Chefmausfänger“, der für die Bekämpfung von Nagetieren in Regierungsgebäuden zuständig ist.

Premierminister wechseln, politische Epochen ändern sich, aber Larry behält seine „Position“ in der Downing Street bei.