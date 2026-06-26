Japan findet großartige Lösung zum Schutz von Kindergartenkindern vor Sommerhitze

In einem japanischen Kindergarten wurde eine ungewöhnliche Lösung eingeführt, damit Kinder auch bei Sommerhitze sicher im Freien spielen können. Über den Spielplatz wurde ein riesiges Stoffsonnensegel von 25 mal 30 Metern installiert.

Die Konstruktion, die etwa 750 Quadratmeter abdeckt, blockiert die Sonnenstrahlen, ohne die Luftzirkulation zu behindern. Daher ist die Temperatur darunter deutlich kühler als auf der offenen Fläche.

Ein weiterer Vorteil des Sonnensegels ist, dass es je nach Bedarf einfach geöffnet und geschlossen werden kann, ohne dass große Bauarbeiten erforderlich sind.

Seit dem Start des Projekts spielen die Kinder frei und glücklich unter dem Sonnensegel. Diese scheinbar einfache Initiative erwies sich als sehr effektive Lösung zum Schutz der Gesundheit der Kinder.