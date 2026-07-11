Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!

·0·Sport
Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!

Bugun tunda futbol bo‘yicha jahon chempionatida chorakfinal bosqichi bahslari yakuniga yetadi. Muxlislar intiqlik bilan kutayotgan markaziy uchrashuvlardan birida amaldagi jahon chempioni Argentina turnirning eng tartibli va noqulay jamoalaridan biri — Shveysariyaga qarshi saf tortadi. Ushbu juftlik g‘olibi yarimfinalda Angliya – Norvegiya bahsi g‘olibi bilan kuch sinashadi.

Zamin.uz Kanzas-Sitida kechadigan ushbu dahshatli drama va taktik to‘qnashuv oldidan eng muhim tahlilni taqdim etadi.

Uchrashuv vaqti va joyi:

  • O‘yin: Argentina – Shveysariya

  • Sana va vaqt: 12 iyul, 06:00

  • Stadion: Arrowhead Stadium (Kanzas-Siti)

Argentinaning irodali kambeklari va himoyadagi xavfli tirqishlar

Turnir startida ko‘pchilik Argentina uchun oson guruh va pley-offda qulay yo‘lak tayyorlab berilgani haqidagi nazariyalarni tarqatish bilan band edi. Jamoa chindan ham guruh bosqichida Jazoir, Avstriya va Iordaniya kabi raqiblarga qarshi bahslarda hech qanday muammoga uchramadi va 100 foizlik natija bilan guruhdan chiqdi. Ammo pley-off boshlanishi bilan chempionlar haqiqiy sinovlarga duch kelishdi:

  • Kabo-Verde bilan bahs (1/16 final): Turnir debyutanti kutilmaganda amaldagi chempionlar uchun ilk jiddiy to‘siqqa aylandi. Orolliklar asosiy vaqtda nomdor raqibga munosib qarshilik ko‘rsatdi va Argentina faqat qo‘shimcha bo‘limlardagina 3:2 hisobida g‘alabani ilib ketdi.

  • Misr bilan drama (1/8 final): Ushbu uchrashuv allaqachon jahon chempionati tarixiga kirdi. «Albiseleste» 79-daqiqaga qadar 0:2 hisobida ortda borayotgan edi. Faqatgina o‘yin so‘nggida urilgan uchta gol jamoaga mo‘jizaviy va irodali g‘alabani taqdim etdi.

Bir tomondan, bunday kambeklar futbolchilarda o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlaydi. Boshqa tomondan esa — Lionel Skaloni shogirdlarining himoyadagi muammolari yaqqol ko‘zga tashlanib qoldi. Argentina ochiq o‘yin namoyish etib, raqiblarga ko‘p imkoniyat bermoqda. Ayniqsa, yuqori joylashgan himoya chizig‘i o‘z jarima maydonchasi tomon xavfli reydlarga sabab bo‘lyapti. Agar Lionel Messi o‘zining yuqori sport formasini saqlab qolmaganida, bu jamoa allaqachon turnirdan chiqib ketgan bo‘lardi.

Shveysariya — favoritlarning an’anaviy kushandasi

Shveysariya terma jamoasi esa, Argentinaga teskari ravishda, himoyadagi o‘ta tartibli va intizomli o‘yin orqali chorakfinalgacha yetib keldi.

1/8 finalda yevropaliklar qariyb ikki soat mobaynida Kolumbiyaning tezkor hujumchilarini butunlay jilovlab turishdi. Raqibga o‘z o‘yinini ko‘rsatishga imkon bermagan Shveysariya penaltilar seriyasida g‘alaba qozonib, 1954 yildan buyon ilk bor jahon chempionatlarida chorakfinalga yo‘l oldi.

Shveysariya azaldan grandlar uchun eng noqulay raqib bo‘lib kelgan. Bu jamoa yorqin taassurot qoldirmasligi mumkin, lekin raqibning ustunliklarini yo‘qqa chiqarishni a’lo darajada uddalaydi.

2014 yilgi dahshat takrorlanadimi?

Ushbu ikki jamoa to‘qnashuvi haqida gap ketganda, beixtiyor 2014 yilgi jahon chempionati yodga tushadi. O‘shanda ham Argentina shveysarlar to‘sig‘idan faqatgina 118-daqiqada Anxel Di Mariyaning urgan goli evaziga qiyinchilik bilan o‘ta olgan edi. O‘sha bahsda ham yevropaliklar maydon markazini «betonlab» tashlagan va Argentinani faqat individual mahoratga tayanishga majbur qilgandi.

Argentina terma jamoasi qarshi hujumlarga boy ochiq o‘yinlarda o‘zini yaxshi his qiladi, ammo to‘pni butunlay raqibga topshirib, ikkinchi raqamda harakat qiluvchi «avtobus» jamoalarga qarshi doimo katta muammolarga duch keladi. Shveysariya esa aynan shunday raqibdir.

Xulosa o‘rnida: Argentina bu turnirda ikki marta halokat yoqasidan qaytdi (Kabo-Verde va Misrga qarshi o‘yinlarda faqat saviya borasidagi farq qo‘l keldi). Endi esa ularning qarshisidan favoritlarni qanday to‘xtatishni yaxshi biladigan haqiqiy taktik jamoa chiqdi. Skaloni jamoasining mustahkamlik zaxirasi unchalik katta emasligi ko‘rinib qoldi. Biroq Argentinada Messi bor va bu eng asosiy qurol ushbu turnirda hali otmay qolgani yo‘q.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ferran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqdaFerran Torres PSJga oʻtishi mumkin: Luis Enrique sobiq shogirdini Parijga chorlamoqdaBugun, 15:39Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun tunda dahshatli to‘qnashuv: Holand Keynga qarshi, inglizlarda esa jiddiy inqiroz!Bugun, 15:36Erling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiErling Xolandni kim toʻxtata oladi? Brayan Robson Tomas Tuxelning xatosini koʻrsatdiBugun, 15:15Tyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiTyerri Anri Fransiya terma jamoasi kiyinish xonasiga kutilmagan tashrif buyurdiBugun, 14:51Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"Lamine Yamal Fransiyaga qarshi yarim final oldidan: "Biz ulardan qoʻrqmaymiz"Bugun, 14:33Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)Eldor Shomurodov va Abbos Fayzullayevga avtomobil topshirildi (video)Bugun, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi