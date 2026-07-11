Argentina yana halokat yoqasiga keladimi? Messi va Shveysariyaning «beton himoya»si to‘qnashuvi!
Bugun tunda futbol bo‘yicha jahon chempionatida chorakfinal bosqichi bahslari yakuniga yetadi. Muxlislar intiqlik bilan kutayotgan markaziy uchrashuvlardan birida amaldagi jahon chempioni Argentina turnirning eng tartibli va noqulay jamoalaridan biri — Shveysariyaga qarshi saf tortadi. Ushbu juftlik g‘olibi yarimfinalda Angliya – Norvegiya bahsi g‘olibi bilan kuch sinashadi.
Zamin.uz Kanzas-Sitida kechadigan ushbu dahshatli drama va taktik to‘qnashuv oldidan eng muhim tahlilni taqdim etadi.
Uchrashuv vaqti va joyi:
O‘yin: Argentina – Shveysariya
Sana va vaqt: 12 iyul, 06:00
Stadion: Arrowhead Stadium (Kanzas-Siti)
Argentinaning irodali kambeklari va himoyadagi xavfli tirqishlar
Turnir startida ko‘pchilik Argentina uchun oson guruh va pley-offda qulay yo‘lak tayyorlab berilgani haqidagi nazariyalarni tarqatish bilan band edi. Jamoa chindan ham guruh bosqichida Jazoir, Avstriya va Iordaniya kabi raqiblarga qarshi bahslarda hech qanday muammoga uchramadi va 100 foizlik natija bilan guruhdan chiqdi. Ammo pley-off boshlanishi bilan chempionlar haqiqiy sinovlarga duch kelishdi:
Kabo-Verde bilan bahs (1/16 final): Turnir debyutanti kutilmaganda amaldagi chempionlar uchun ilk jiddiy to‘siqqa aylandi. Orolliklar asosiy vaqtda nomdor raqibga munosib qarshilik ko‘rsatdi va Argentina faqat qo‘shimcha bo‘limlardagina 3:2 hisobida g‘alabani ilib ketdi.
Misr bilan drama (1/8 final): Ushbu uchrashuv allaqachon jahon chempionati tarixiga kirdi. «Albiseleste» 79-daqiqaga qadar 0:2 hisobida ortda borayotgan edi. Faqatgina o‘yin so‘nggida urilgan uchta gol jamoaga mo‘jizaviy va irodali g‘alabani taqdim etdi.
Bir tomondan, bunday kambeklar futbolchilarda o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlaydi. Boshqa tomondan esa — Lionel Skaloni shogirdlarining himoyadagi muammolari yaqqol ko‘zga tashlanib qoldi. Argentina ochiq o‘yin namoyish etib, raqiblarga ko‘p imkoniyat bermoqda. Ayniqsa, yuqori joylashgan himoya chizig‘i o‘z jarima maydonchasi tomon xavfli reydlarga sabab bo‘lyapti. Agar Lionel Messi o‘zining yuqori sport formasini saqlab qolmaganida, bu jamoa allaqachon turnirdan chiqib ketgan bo‘lardi.
Shveysariya — favoritlarning an’anaviy kushandasi
Shveysariya terma jamoasi esa, Argentinaga teskari ravishda, himoyadagi o‘ta tartibli va intizomli o‘yin orqali chorakfinalgacha yetib keldi.
1/8 finalda yevropaliklar qariyb ikki soat mobaynida Kolumbiyaning tezkor hujumchilarini butunlay jilovlab turishdi. Raqibga o‘z o‘yinini ko‘rsatishga imkon bermagan Shveysariya penaltilar seriyasida g‘alaba qozonib, 1954 yildan buyon ilk bor jahon chempionatlarida chorakfinalga yo‘l oldi.
Shveysariya azaldan grandlar uchun eng noqulay raqib bo‘lib kelgan. Bu jamoa yorqin taassurot qoldirmasligi mumkin, lekin raqibning ustunliklarini yo‘qqa chiqarishni a’lo darajada uddalaydi.
2014 yilgi dahshat takrorlanadimi?
Ushbu ikki jamoa to‘qnashuvi haqida gap ketganda, beixtiyor 2014 yilgi jahon chempionati yodga tushadi. O‘shanda ham Argentina shveysarlar to‘sig‘idan faqatgina 118-daqiqada Anxel Di Mariyaning urgan goli evaziga qiyinchilik bilan o‘ta olgan edi. O‘sha bahsda ham yevropaliklar maydon markazini «betonlab» tashlagan va Argentinani faqat individual mahoratga tayanishga majbur qilgandi.
Argentina terma jamoasi qarshi hujumlarga boy ochiq o‘yinlarda o‘zini yaxshi his qiladi, ammo to‘pni butunlay raqibga topshirib, ikkinchi raqamda harakat qiluvchi «avtobus» jamoalarga qarshi doimo katta muammolarga duch keladi. Shveysariya esa aynan shunday raqibdir.
Xulosa o‘rnida: Argentina bu turnirda ikki marta halokat yoqasidan qaytdi (Kabo-Verde va Misrga qarshi o‘yinlarda faqat saviya borasidagi farq qo‘l keldi). Endi esa ularning qarshisidan favoritlarni qanday to‘xtatishni yaxshi biladigan haqiqiy taktik jamoa chiqdi. Skaloni jamoasining mustahkamlik zaxirasi unchalik katta emasligi ko‘rinib qoldi. Biroq Argentinada Messi bor va bu eng asosiy qurol ushbu turnirda hali otmay qolgani yo‘q.
…