Бразилия ЖЧ-2026 дан кейин ватанга бир футболчи билан қайтди

·58·Спорт
Бразилия ЖЧ-2026 дан кейин ватанга бир футболчи билан қайтди

ЖЧ-2026да кутилганидан эрта тўхтаган Бразилия терма жамоаси мусобақадан кейин мамлакатга деярли тўлиқ таркибда қайтмади.

Folha de S.Paulo нашри маълумотига кўра, миллий жамоа сафидан фақат бир футболчи — «Фламенго» ҳимоячиси Данило Луис да Силва Бразилияга йўл олган.

26 футболчи дарҳол жамоадан озод этилди

Бразилия 1/8 финалда Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, жаҳон чемпионатини эрта тарк этди.

Манбага кўра, ушбу мағлубиятдан кейин терма жамоанинг барча 26 нафар футболчиси дарҳол жамоа ихтиёридан озод қилинган.

Аксарият футболчилар бошқа давлатларга учди

Қайд этилишича, ўйинчиларнинг деярли барчаси Бразилияга эмас, бошқа мамлакатларга йўл олишни маъқул кўрган.

Улар ушбу давлатларда таътил ўтказиши ёки кейинроқ ўз клубларига қўшилиб, янги мавсумга тайёргарликни бошлаши кутилмоқда.

Анчелотти Канадага йўл олди

Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ҳам мағлубиятдан бир кун ўтиб Канадага кетгани айтилмоқда.

Маълумотларга кўра, у ерда италиялик мутахассиснинг оиласига тегишли уй мавжуд.

XXI асрдаги энг ёмон натижа

Норвегияга қарши мағлубият Бразилия учун оғир зарба бўлди.

1/8 финалда турнирдан чиқиб кетиш орқали Бразилия терма жамоаси XXI асрда жаҳон чемпионатларидаги энг ёмон кўрсаткичини қайд этди.

Бразилия футболи учун бу натижа нафақат спорт майдонидаги мағлубият, балки терма жамоанинг келажаги ҳақида жиддий саволларни ҳам кун тартибига олиб чиқди.

БразилияНорвегияКарло АнчелоттиКанадаФламенго
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Реал» Жуд Беллингемга янги шартнома тайёрламоқда...«Реал» Жуд Беллингемга янги шартнома тайёрламоқда...Бугун, 18:32Войцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаманВойцех Шенсни дахшатли тан жароҳати ҳақида: Ҳар бир сейвдан сўнг оғриқ сезаманБугун, 18:13Жозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёрЖозе Моуринью Реал Мадридга қайтди: Мбаппе ва Беллингэм янги даврга тайёрБугун, 17:30Альваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиАльваро Арбелоа Англияда: Фулхэм Реал Мадриднинг уч нафар иқтидорли футболчисини ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 17:18«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олди«Динамо» гвинеялик вингерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 17:16Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»Мисрлик журналист: «Терма жамоамиз тарих яратди»Бугун, 17:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди