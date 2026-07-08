Бразилия ЖЧ-2026 дан кейин ватанга бир футболчи билан қайтди
ЖЧ-2026да кутилганидан эрта тўхтаган Бразилия терма жамоаси мусобақадан кейин мамлакатга деярли тўлиқ таркибда қайтмади.
Folha de S.Paulo нашри маълумотига кўра, миллий жамоа сафидан фақат бир футболчи — «Фламенго» ҳимоячиси Данило Луис да Силва Бразилияга йўл олган.
26 футболчи дарҳол жамоадан озод этилди
Бразилия 1/8 финалда Норвегияга 1:2 ҳисобида мағлуб бўлиб, жаҳон чемпионатини эрта тарк этди.
Манбага кўра, ушбу мағлубиятдан кейин терма жамоанинг барча 26 нафар футболчиси дарҳол жамоа ихтиёридан озод қилинган.
Аксарият футболчилар бошқа давлатларга учди
Қайд этилишича, ўйинчиларнинг деярли барчаси Бразилияга эмас, бошқа мамлакатларга йўл олишни маъқул кўрган.
Улар ушбу давлатларда таътил ўтказиши ёки кейинроқ ўз клубларига қўшилиб, янги мавсумга тайёргарликни бошлаши кутилмоқда.
Анчелотти Канадага йўл олди
Бразилия терма жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти ҳам мағлубиятдан бир кун ўтиб Канадага кетгани айтилмоқда.
Маълумотларга кўра, у ерда италиялик мутахассиснинг оиласига тегишли уй мавжуд.
XXI асрдаги энг ёмон натижа
Норвегияга қарши мағлубият Бразилия учун оғир зарба бўлди.
1/8 финалда турнирдан чиқиб кетиш орқали Бразилия терма жамоаси XXI асрда жаҳон чемпионатларидаги энг ёмон кўрсаткичини қайд этди.
Бразилия футболи учун бу натижа нафақат спорт майдонидаги мағлубият, балки терма жамоанинг келажаги ҳақида жиддий саволларни ҳам кун тартибига олиб чиқди.
…