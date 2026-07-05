Карло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчи
Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти Неймарнинг жисмоний ҳолати ва уни Винисиус Жуниор билан бир таркибда майдонга тушириш имконияти ҳақида гапирди.
Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, Неймар тўлиқ ўйинга тайёр ва 90 дақиқа ҳаракат қила олади.
«Неймар 90 дақиқа ўйнай олади»
Анчелотти юлдуз ҳужумчининг ҳолатини ижобий баҳолади.
«Неймар 90 дақиқа ўйнай олади. У Винисиус Жуниор билан бирга ҳам майдонга тушиши мумкин», — деди мураббий.
Унинг фикрича, икки футболчининг бир вақтда майдонда бўлиши Бразилия ҳужумига янада катта хавф ва ижодкорлик қўшади.
Винисиус ва Неймар бирга ўйнаши кутилмоқда
Анчелотти Неймар ва Винисиусни рақобатчи эмас, балки бир-бирини тўлдирувчи футболчилар сифатида кўрмоқда.
«Менимча, улар албатта бирга ўйнашади», — дея қўшимча қилди у.
Бу қарор мухлислар учун ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Чунки бир томонда тажриба ва техникага бой Неймар, иккинчи томонда эса тезлиги билан ажралиб турадиган Винисиус бор.
Неймар терма жамоага қайтди
Неймар узоқ вақт давом этган жароҳатлардан сўнг яна Бразилия миллий жамоаси сафига қайтди.
У ЖЧ-2026да жамоанинг асосий футболчиларидан бири сифатида қаралмоқда. Энди мухлислар унинг нафақат майдонга тушишини, балки ҳал қилувчи ўйинларда етакчилик қилишини ҳам кутмоқда.
Бразилия чемпионлик учун курашмоқда
Карло Анчелотти бошқарувидаги Бразилия миллий жамоаси ЖЧ-2026 плей-офф босқичида чемпионлик учун курашни давом эттирмоқда.
Агар Неймар ва Винисиус бир вақтда майдонга тушса, рақиб ҳимоячилари учун тун анча узун бўлиши аниқ.
…