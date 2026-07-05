Карло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчи

·92·Спорт
Карло Анчелотти бугунги баҳсда Неймар ва Винисиусни бирга ўйнатмоқчи

Бразилия миллий жамоаси бош мураббийи Карло Анчелотти Неймарнинг жисмоний ҳолати ва уни Винисиус Жуниор билан бир таркибда майдонга тушириш имконияти ҳақида гапирди.

Италиялик мутахассиснинг таъкидлашича, Неймар тўлиқ ўйинга тайёр ва 90 дақиқа ҳаракат қила олади.

«Неймар 90 дақиқа ўйнай олади»

Анчелотти юлдуз ҳужумчининг ҳолатини ижобий баҳолади.

«Неймар 90 дақиқа ўйнай олади. У Винисиус Жуниор билан бирга ҳам майдонга тушиши мумкин», — деди мураббий.

Унинг фикрича, икки футболчининг бир вақтда майдонда бўлиши Бразилия ҳужумига янада катта хавф ва ижодкорлик қўшади.

Винисиус ва Неймар бирга ўйнаши кутилмоқда

Анчелотти Неймар ва Винисиусни рақобатчи эмас, балки бир-бирини тўлдирувчи футболчилар сифатида кўрмоқда.

«Менимча, улар албатта бирга ўйнашади», — дея қўшимча қилди у.

Бу қарор мухлислар учун ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Чунки бир томонда тажриба ва техникага бой Неймар, иккинчи томонда эса тезлиги билан ажралиб турадиган Винисиус бор.

Неймар терма жамоага қайтди

Неймар узоқ вақт давом этган жароҳатлардан сўнг яна Бразилия миллий жамоаси сафига қайтди.

У ЖЧ-2026да жамоанинг асосий футболчиларидан бири сифатида қаралмоқда. Энди мухлислар унинг нафақат майдонга тушишини, балки ҳал қилувчи ўйинларда етакчилик қилишини ҳам кутмоқда.

Бразилия чемпионлик учун курашмоқда

Карло Анчелотти бошқарувидаги Бразилия миллий жамоаси ЖЧ-2026 плей-офф босқичида чемпионлик учун курашни давом эттирмоқда.

Агар Неймар ва Винисиус бир вақтда майдонга тушса, рақиб ҳимоячилари учун тун анча узун бўлиши аниқ.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Испания бош мураббийи: «Бизда дунёдаги энг кучли яримҳимоя бор»Бугун, 23:22Суперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиСуперкомпьютер Англия - Мексика баҳси ғолибини башорат қилдиБугун, 23:09Реал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавобиРеал Мадрид Майкл Олисе учун 223 миллион евро сарфлашга тайёр: Упамекано жавобиБугун, 22:32Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»Златан Ибрагимович: «Мен бўлсам, бешта қизил карточка олардим»Бугун, 21:26Эрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирдиЭрбутаевнинг илк зарбалари қозоғистонлик рақибининг жағини синдирдиБугун, 21:19«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилди«Реал» Дензел Думфрис трансферини расман эълон қилдиБугун, 21:07
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди