Россия Украинага тунги ракета ва дронлар ҳужумини уюштирди
Фото: Danylo Antoniuk/AP Photo/picture alliance
Россия қўшинлари 8 июлга ўтар кечаси Украина ҳудудига ракета ва зарбали дронлар билан навбатдаги қўшма ҳужумни амалга оширди.
Киев ва Харкивда портлашлар, ёнғинлар ва вайроналар қайд этилди. Маҳаллий ҳокимият маълумотларига кўра, бир неча киши жароҳат олган.
Киевда портлашлар ва ёнғинлар юз берди
Киев шаҳри мэри Виталий Кличконинг билдиришича, ҳужум оқибатида пойтахтда камида икки киши жабрланган. Улардан бири шифохонага ётқизилган.
Аввалроқ Кличко Деснянск туманида ракета зарбасидан сўнг омборхоналарда ёнғин чиққанини маълум қилган. Святошин туманида эса нотурар бинода ёнғин содир бўлган.
Шу муносабат билан Киев бўйлаб ҳаво ҳужуми хавфи эълон қилинди.
Пойтахт атрофида дронлар ҳаракати кузатилди
Киев шаҳар ҳарбий маъмурияти раҳбари Тимур Ткаченко пойтахт атрофида душманнинг ҳужумкор учувчисиз аппаратлари ҳаракатланаётганини билдирди.
Унинг сўзларига кўра, шаҳар учун ҳаводан хавф сақланиб қолган.
Украина Қуролли кучлари Ҳаво кучлари ҳам Россия томонидан Киев йўналишига шимолдан бир нечта баллистик ракета учирилганини маълум қилди.
Харкивда уйлар ва автомобиллар шикастланди
Харкив шаҳри ҳам тунги ҳужумлардан жабр кўрди. Шаҳар мэри Игор Тереховнинг маълум қилишича, ҳужум оқибатида жиддий вайроналар қайд этилган.
Дастлабки маълумотларга кўра, Харкивда ҳам икки киши жароҳат олган.
Шаҳарда:
20 дан ортиқ хусусий уй;
ибодатхона ойналари;
кўча ёритиш тармоқлари;
бешта автомобиль шикастланган.
Аввалроқ Харкивнинг Немишлянск туманига ракета келиб тушгани хабар қилинган эди.
Ҳужумлар бир неча соат давом этди
Украина Қуролли кучлари Ҳаво кучлари маълумотига кўра, Россиянинг Киев, Харкив, шунингдек, мамлакатнинг марказий ва шарқий ҳудудларига қарши тунги ҳаво ҳужумлари бир неча соат давом этган.
Украинада ҳаво ҳужуми хавфи туфайли аҳолига эҳтиёткорлик чораларига амал қилиш тавсия этилмоқда.
…