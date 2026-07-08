Россия Украинага тунги ракета ва дронлар ҳужумини уюштирди

·48·Дунё
Россия Украинага тунги ракета ва дронлар ҳужумини уюштирди

Фото: Danylo Antoniuk/AP Photo/picture alliance

Россия қўшинлари 8 июлга ўтар кечаси Украина ҳудудига ракета ва зарбали дронлар билан навбатдаги қўшма ҳужумни амалга оширди.

Киев ва Харкивда портлашлар, ёнғинлар ва вайроналар қайд этилди. Маҳаллий ҳокимият маълумотларига кўра, бир неча киши жароҳат олган.

Киевда портлашлар ва ёнғинлар юз берди

Киев шаҳри мэри Виталий Кличконинг билдиришича, ҳужум оқибатида пойтахтда камида икки киши жабрланган. Улардан бири шифохонага ётқизилган.

Аввалроқ Кличко Деснянск туманида ракета зарбасидан сўнг омборхоналарда ёнғин чиққанини маълум қилган. Святошин туманида эса нотурар бинода ёнғин содир бўлган.

Шу муносабат билан Киев бўйлаб ҳаво ҳужуми хавфи эълон қилинди.

Пойтахт атрофида дронлар ҳаракати кузатилди

Киев шаҳар ҳарбий маъмурияти раҳбари Тимур Ткаченко пойтахт атрофида душманнинг ҳужумкор учувчисиз аппаратлари ҳаракатланаётганини билдирди.

Унинг сўзларига кўра, шаҳар учун ҳаводан хавф сақланиб қолган.

Украина Қуролли кучлари Ҳаво кучлари ҳам Россия томонидан Киев йўналишига шимолдан бир нечта баллистик ракета учирилганини маълум қилди.

Харкивда уйлар ва автомобиллар шикастланди

Харкив шаҳри ҳам тунги ҳужумлардан жабр кўрди. Шаҳар мэри Игор Тереховнинг маълум қилишича, ҳужум оқибатида жиддий вайроналар қайд этилган.

Дастлабки маълумотларга кўра, Харкивда ҳам икки киши жароҳат олган.

Шаҳарда:

  • 20 дан ортиқ хусусий уй;

  • ибодатхона ойналари;

  • кўча ёритиш тармоқлари;

  • бешта автомобиль шикастланган.

Аввалроқ Харкивнинг Немишлянск туманига ракета келиб тушгани хабар қилинган эди.

Ҳужумлар бир неча соат давом этди

Украина Қуролли кучлари Ҳаво кучлари маълумотига кўра, Россиянинг Киев, Харкив, шунингдек, мамлакатнинг марказий ва шарқий ҳудудларига қарши тунги ҳаво ҳужумлари бир неча соат давом этган.

Украинада ҳаво ҳужуми хавфи туфайли аҳолига эҳтиёткорлик чораларига амал қилиш тавсия этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

21 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олди21 ёшли йигит уй орзусидан кечиб, бобоси билан Жаҳон чемпионатига чипта олдиБугун, 05:0238 даража иссиқда машинада қолган икки ёшли қизча вафот этди38 даража иссиқда машинада қолган икки ёшли қизча вафот этдиБугун, 01:44Майдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиМайдондаги фожеа: чақмоқ урган футболчи ҳаётдан кўз юмдиБугун, 01:31Трамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаТрамп Туркияга келди: Санкциялар бекор қилинади, F-35 масаласи кун тартибидаБугун, 00:01Бишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтадиБишкекда 181 йўловчили самолёт шасси носозлиги сабаб тўхтадиКеча, 23:52АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)АҚШ илк думалоқ бўлмаган олтин тангасини чиқаради (фото)Кеча, 23:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди